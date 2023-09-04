Selina（任家萱）3月宣布懷孕，將和圈外男友「小徐」迎接男寶寶「小腰果」，隨著孕期步入後期，常出現「拳打腳踢」的胎動和宮縮，加上她目標優雅生產，於是Selina不等產兆出現，就先去醫院待命，並在Podcast節目《迎任而解》中直呼：「我要去生產啦」。

Selina在Podcast節目《迎任而解》中提到，隨著越來越靠近預產期，肚子變得很大、很沉，活力滿滿的小腰果常常會拳打腳踢，加上有宮縮情況，讓她這陣子過得很辛苦、也睡不好，此外，胎兒已3千克，加上自己和小徐都是大頭，她擔心寶寶頭圍太大，會不好生。

同時，Selina也提到，自己個性比較龜毛，生產時希望是有計畫性的，加上她規劃自然產，也早就和醫師約好，不等產兆出現，就先去醫院待命，Selina還開玩笑說：「我把生產當成是一趟旅行，所以會帶行李箱。」她噴母愛直呼：「有一點捨不得腰果在肚子裡相伴的每一刻，但又迫不及待著想見到他。」

為避免產後憂鬱，Selina和小徐已達成共識，只要出現類似症狀，第一時間就尋求醫生幫助，Selina還已經提醒小徐，小腰果出生後，要立刻替她塗口紅、拍母子合照，她為了要和寶寶有美美的合照，還是先去種了睫毛，希望自己以「漂亮媽咪」的狀態迎接小腰果，字裡行間滿是期待當媽的喜悅。