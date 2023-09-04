2024總統大選目前形成四腳督局面，根據TVBS民調中心今(4日)公布最新調查結果顯示，支持度仍以民進黨賴清德最高，為30%，民眾黨柯文哲以23%居次，國民黨侯友宜19%第三，郭台銘則以14%居末。不過，與TVBS先前相較，賴支持度減少7個百分點（37%：30%），柯減少5個百點（28%：23%），侯也減少3個百分點（22%：19%）。

該民調結果顯示，郭台銘參選，其他三位人選支持度可能都受到影響，但未來是否會進一步改變整體態勢，尚待觀察。在投票意願方面，該民調結果顯示，有80%民眾表示會去投票（一定會57%，可能會23%），不一定為8%，有12%表示不會去投票，民眾投票意願與上周相較，沒有明顯變化。若以2020年總統選舉的民調結果與實際投票率推估，明年總統選舉投票率為71%，低於2020年總統大選實際投票率（75%）。

至於參選人喜好度部分，調查結果顯示，民眾對民進黨參選人賴清德的喜好度最高，為40%，較上次調查（41%）略為減少1個百分點，39%表示不喜歡，也減少1個百分點，選民看法分歧，另外22%沒意見。民眾黨柯文哲喜好度從 40%略減至 39%，不喜歡的比例由42%略為提高至43%。而國民黨參選人侯友宜的喜好度從35%降低5個百分點至30%，表示不喜歡的比例由41%增加至45%，高於喜歡的比例，25%沒意見。整體而言，民眾對目前幾位總統人選均未獲得大多數民眾喜歡。

該民調是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於 8月28日至9月1日晚間18：30 至22：00，共接觸1500位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為227位，拒訪率為15.1%，最後成功訪問有效樣本1273 位（市話641、手機 632），在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.7 個百分點以內。抽樣方法採用市內電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。