YouTube頻道「看你老墓」主持人司徒娃娃（左起）、草爺、錢小豪。（紅心字會提供）

錢小豪、草爺擺出廖添丁招牌動作。（紅心字會提供）

港星錢小豪日前來台拍攝YouTube「看你老墓」，與網紅草爺、頻道主持人司徒娃娃前往新北市八里，參觀有台版羅賓漢之稱的廖添丁公廟。錢小豪聽聞民眾會拔廖添丁墳墓上的墓草來治病，直呼：「不禮貌！」更勸民眾要相信心誠則靈。

錢小豪說，廖添丁劫富濟貧的傳奇人生，就好像俠盜羅賓漢一樣，雖然一開始他犯下多起搶劫、竊盜、甚至槍殺探員，但他從不對貧窮困苦的老百姓下手，甚至還會把盜來的部份贓物分送給窮人，替受到惡勢力欺壓的人打抱不平，被老百姓們推崇，成為大家口中的「義賊大英雄」。

草爺也說，廖添丁過世後，也有許多靈異傳聞，顯現出他的英靈仍守護著當地的民眾。後世為了紀念廖添丁，替廖添丁墓塚建廟，但不知道從何時開始，傳說墓草可以治病，許多民眾擠破頭，跑到廖添丁的墳墓上拔墓草回家，逼的廟方不得不用鐵門把墳墓給鎖起來。

錢小豪發現墳墓上有許多小零錢，得知是民眾拔草後會投錢到墓塚上，有種花錢買藥的意思。他說，拔墓草治病，真的沒聽過這種事情，而且對先人也不禮貌。他認為「心誠則靈」如果你相信祂，你不用去拔墓草，就能被保佑了；也明白許多被疾病影響的人，渴望恢復的心情，所以健康真的很重要。

司徒娃娃說起錢小豪20年前也有跟廖添丁一樣行俠仗義的小故事，「當年錢小豪跟朋友在小吃店喝東西，碰上一位女子被一名持槍歹徒挾持住，錢小豪與友人便奮不顧身的衝上前把那名歹徒制服」。後來警方到場，才知那名歹徒是名偷渡客，手上拿的也是一支道具手槍。後來，錢小豪還獲得政府頒發的「見義勇為」傑出青年獎。錢小豪謙虛表示，「我本身作為一名練武之人，見義勇為本身就是我們的職責」。

錢小豪，初出道時以拍攝武打動作片最深入民心，其後轉型拍過不少殭屍片，包括與已故的林正英合作一系列的《殭屍》電影，在當時掀起一陣熱潮，至今電影台仍不斷重播。這次來台替草爺拍攝新歌「按部就班」MV，替紅心字會公益宣導募款，順道參與YouTube 頻道「看你老墓」拍攝，已經第二次擔任該頻道嘉賓，覺得能夠了解這些傳奇人物故事相當有意義；錢小豪也透露，將在十月初時再度來台，替草爺的新歌幫忙宣傳，屆時還可以繼續去參與「看你老墓」的拍攝，多聽一些故事。