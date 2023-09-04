今年國慶主題為「民主台灣 堅韌永續，2023 TAIWAN NATIONAL DAY」，主視覺色彩以國旗「紅藍白」三原色為基底，呈現國旗空中飄揚的意象，但隨即遭網友質疑，國名「中華民國」又被消失，是失敗的設計。對此，國慶籌備委員會祕書長、內政部次長花敬群解釋，國慶活動主題就有中華民國4個字，而英文名稱因用字簡潔、去年國人接受度高，因此今年繼續用。

國慶主視覺今天中午搶先於「中華民國讚國慶」臉書曝光，花敬群稍早說明，今年國慶主視覺色彩以紅藍白「國旗三原色」為主，搭配代表海納百川的「海水藍」，加上廟宇的「磚牆紅」，以及傳統野台戲常見的「戲台紅」，象徵台灣文化的深度與美學。

他指出，今年整體色彩搭配與造型，呈現出「國旗在空中飄揚」時的反光效果與自信感，當國旗隨風飄揚時，隨著光影產生了不同深淺的色彩，象徵熱情多元、團結一致，期望以此形象向世界展現這片土地上人民的希望，就如我們深愛的國家，堅韌無畏地展現與守護我們的民主價值。

媒體追問，今年國慶主題延續去年「TAIWAN NATIONAL DAY」，不見「中華民國」。花敬群解釋，去年社會對該主題反應蠻好的，但有些人會詢問「Republic of China」、「中華民國」為什麼沒有在裡頭，但事實上，整個活動標題全名叫做「中華民國各界慶祝112年國慶」，最前面4個字就是「中華民國」。

花敬群說，外界不必過度擔憂這有什麼政治性，而「TAIWAN NATIONAL DAY」名稱很簡潔，國人接受度很高，因此今年繼續沿用。