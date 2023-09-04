《五月雪》導演張吉安（右）跟萬芳已在威尼斯會合。（海鵬提供）

張吉安（左起）、萬芳、陳芯宜均出席今年威尼斯影展。（海鵬提供）

由台灣、馬來西亞和新加坡聯合製作，金馬新導演張吉安執導的電影《五月雪》，於台灣時間4日晚在威尼斯影展舉行世界首映，導演張吉安、女主角萬芳，3日分別從馬來西亞、台灣飛抵威尼斯。張吉安準時抵達，卻遲遲不見萬芳，詢問下才知道萬芳班機嚴重延遲、總飛行將近20小時，且萬芳在法蘭克福機場過海關時還意外受阻、遲遲不見人影。

經紀人不見萬芳出關，緊張得不得了，急忙前往了解發生什麼問題，海關竟回答：「本人太年輕。」懷疑證件照有問題，讓萬芳和經紀人聽了啼笑皆非。其實這是萬芳第3次來到威尼斯、第1次出席威尼斯影展，讓曾獲金鐘、金曲獎的她，笑虧自己此趟是「劉姥姥進大觀園」。

歷經20小時的飛行時間，萬芳舟車勞頓非常疲憊，一到當地就前往位在麗都島的百年酒店，放好行李之後，她就搭船、轉公車，前往聖馬可廣場跟劇組人員會合，期間還巧遇另1位擔任影展評審的台灣影人陳芯宜。傍晚萬芳跟劇組同仁在廣場附近的義大利餐廳吃披薩、義大利麵，她說：「第一天真的太累了，超過24小時在路上。」餐敘後一回到飯店便秒睡。

《五月雪》入選今年威尼斯影展「威尼斯日」單元，日前在威尼斯舉行媒體試片時，使馬來西亞種族衝突事件「513暴動」在國際上首度曝光，引發不少觀影者震驚。雖然電影情節簡單、影像清麗，議題卻極富挑戰性，劇本更充滿大量史料，有義大利媒體看完十分震撼，表示要找出更多馬來西亞史料進行了解，更有不少國際媒體看完紛紛要求專訪，目前張吉安專訪行程已呈現爆表狀態。