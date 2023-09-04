《華爾街日報》（The Wall Street Journal）3日引述美國官員指出，美國近年來發現，中國大陸民眾有時會假扮為遊客，試圖闖入美軍基地或其他敏感要地，這類案件多達100件，他們被擋下時都稱自己是迷路的遊客，官員形容這類事件可能構成「間諜」威脅。

報導指出，美國國防部、聯邦調查局（FBI）及其他機構去年重新檢視這些案例，以避免類似事件再度發生，官員將這些大陸民眾描述為「不速之客」（gate-crashers），這些不速之客在未經允許的情況下試圖進入美軍基地，或其他設施，有些人是意外，有些人是刻意，這些事件包括大陸民眾越過美軍在新墨西哥州的飛彈試驗場，還有人在佛州火箭發射基地附近水域潛水。

美國近年來發生多起中國大陸民眾闖入美軍基地的事件。

美國官員形容這些事件為某種形式的「間諜活動」，目的似乎是在測試美軍設施及其他聯邦設施的維安措施。

熟悉內情的美國官員透露，部分闖入事件似乎是無心的，例如有些大陸民眾表示，是跟隨Google地圖指示到最近的麥當勞或漢堡王，只是附近剛好是美軍基地。

不過有些擅闖事件比較令人擔憂，例如近期一起案例中，一組試圖越過阿拉斯加州美軍韋恩萊特堡（Fort Wainwright）陸軍基地檢查哨的大陸公民自稱是觀光客，他們稱預定了基地內的一間旅館。韋恩萊特堡是美國陸軍第11空降師（11th Airborne Division）的駐紮地，主要負責北極戰事。

官員也透露，部分擅闖事件發生在幾乎沒有觀光客的偏僻地區，這些人被攔下時的回應似乎都經過演練，他們都稱自己是迷路的遊客。

美國國防部發言人高夫（Sue Gough）表示，某些情況是，大陸公民確實在未經許可之下進入基地，這些人通常是快速通過安全檢查哨，他們的下場是被押送出基地，並且禁止未來再出入。

另外還有情節嚴重到讓美國官員擔憂的案例，例如中國公民多次被發現在新墨西哥州的美軍基地發射場拍照，他們離開附近的白沙國家公園（White Sands National Park）後，進入旁邊的飛彈發射場。部分大陸民眾還會操作無人機。

多年前，還有自稱是遊客的中國公民在佛州軍事設施附近的水域游泳並拍照，2020年，3名中國公民非法從海灘跨越圍欄，進入佛州西島市（Key West）的海軍航空基地並且拍照，3人後續被捕，並且判處1年徒刑。

另一起案例中，中國公民在甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）所在的佛州卡納維爾角（Cape Canaveral）附近水域潛水，該區域是間諜衛星及其他軍事任務的發射站。

美國官員也描述，扮成遊客的中國公民在白宮附近，離開指定的觀光區域，拍下通訊設備及維安人員位置等照片。

美國官員透露，多數案例顯然是刻意的，他們多半被短暫拘留，之後押送出境，除了2019年2名大陸外交官因開車載著妻子進入維吉尼亞州小河聯合遠征基地（Joint Expeditionary Base Little Creek）被控進行間諜活動外，至今沒有其他案例被控犯下間諜行動。上述2名外交官後續被驅逐出境，小河聯合遠征基地是高度敏感的美軍設施，主要訓練海豹部隊。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）資深研究員哈定（Emily Harding）表示，情報圈相當熟悉北京這種「低層級」的情報蒐集手法，指出這就是人海戰術。她分析，中國大陸的優勢是願意投入大批人力蒐集情報，如果只是少數人被抓，除了擅闖的罪名外，美國無法證明其他罪行，其他沒被抓的，有可能蒐集了有用的資訊。

針對報導，白宮、美國國土安全部（Homeland Security department）拒絕回應，中國駐華府大使館發言人劉鵬宇批評報導「惡意捏造」，敦促有關美方官員摒棄冷戰思維，停止毫無根據的指控。