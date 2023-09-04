新北市三重警分局今（4）日上午10時許獲報，一名71歲郭男房東，稱已4天聯繫不上房客55歲楊姓男子，經員警到場會同消防人員破門，見楊男臥床明顯死亡，身體都已腫脹流出屍水。鑑識人員到場勘驗，初步未發現外力介入跡象，且尋獲楊男留下的書信。

警方已聯繫上楊男家屬，並報請新北地檢署檢察官相驗，釐清死因。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。