華孚有機會在9月，就達成去年全年營收總數；2022年華孚全年營收為41.59億元。

華孚的四大競爭優勢：一、大型結構件製造技術半固態觸變成型&高壓鑄造成型：Thixomolding 280T~1300T 機隊、Diecasting 350T~2500T 機隊以及高模壽、高精密度、低氣孔率等。二、模治具研發技術：Magma模流分析系統、Atos 3D 結構掃描系統、CT Scan斷層掃描影像分析系統和五軸CNC加工技術。三、自動化生產技術：全製程分站自動化作業、光學自動檢測、約300台機器人及ERP大數據應用。四、節能環保：活性碳交換減少有害氣體VOC、廢水回收循環系統、以及鎂、鋁合金廢料全回收和溫室氣體盤查進行。

由於大尺寸鎂鋁合金車載機構需求持續增加，應用於更大的車內顯示器、整合性結構、車門及車架等等。華孚大尺寸生產設備已佔產能22%，佔營收30%。而華孚馬鞍山廠建設已全部完工，為因應未來新能源汽車零組件需求成長，今年6月華孚也公告子公司華眾精密科技(馬鞍山)開工動土，估計投資總額將超過人民幣6億元（折合新台幣逾25億元）。新建華譽含山廠，今年第三季試產，產能規劃8億人民幣。

華孚於安徽省馬鞍山市有三個廠區：分別為華孚(馬鞍山)及華譽(含山)，以華眾精密。