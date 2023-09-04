在慕尼黑舉辦的IAA，今年日期選在九月五日至十日這六天。與會車廠有41%來自亞洲，其中，中國大陸電池與電動車相關公司多了兩倍，比較知名的包括比亞迪、寧德時代以及小鵬汽車等。

看看中國大陸業者在整個EV電池供應鏈上的掌控範圍，法國雷諾汽車高階工程師指出，面對中國大陸從總體經濟學的層面來看，歐洲必須不能再如此天真下去了。

身為IAA組織的一分子，包括德國知名車商與供應商，以及中國零跑汽車（LeapMotor）和機器人公司地平線（Horizon Robotics），這些中資或德資的企業，也將在六日與七日在中國電動汽車會議上發表演說。同時，這也是第一次在中國大陸之外的地區發言。

全球車廠大打價格戰，也是本次IAA會議上的一個重要議題。以美商的特斯拉來說，這次對外展示升級版Model 3，並將於10月起在歐洲上市，售價為42,990歐元，約46,400美元。

雙B的賓士將展示CLA Compact車款，同時，BMW的新電動EV也會跟世人見面。這兩款新車都是在生產成本大減一半以下，不只續航力道大大提升，同時也更有行車效率。

全球性諮詢顧問公司Oliver Wyman認為，過去來說，全球汽車業基本上是以德國馬首是瞻，就是德國說了就算。不過現在新能源汽車可不一樣，中國大陸的市占率節節高升，頗有後起之秀。