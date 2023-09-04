這次災情已造成保安林的樹木倒塌，而且樹幹泡久可能會壞死。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南北門雙春海岸線近年退縮嚴重，今年7月底還遭杜蘇芮颱風暴潮沖破一個寬20公尺的破口，經相關單位修補，上周末遇到大潮時暫時撐住，但缺口北邊卻無法抵擋海水入侵，出現另一個寬40公尺的大破口，這幾天每逢漲潮，海水從沙洲一路衝破保安林，再灌進紅樹林區，雙春遊憩區緊急關閉水閘門不讓海水灌進園區，附近居民也怕海水淹進村裡。

北門雙春海岸線北臨八掌溪出海口、南是急水溪出海口，由於氣候變遷、海水侵蝕，近年海岸線不斷後退，造成沙丘流失，其中南岸上月遭杜蘇芮颱風暴潮沖破，海水直接灌進遊憩區，林業署嘉義分署、水利署第五河川局趕緊封堵破口，並養灘加固，海水轉而流向破口北邊的區塊，且沖刷情形比先前的更嚴重。

園方現在每天漲潮前關閉水閘門，不要讓大量海水蔓延到園區，退潮時則開啟水閘門，將水排出。這次災情已造成保安林的樹木倒塌，而且樹幹泡久可能會壞死，地方民眾擔心之後每次大潮一來，可能會加速海岸退縮、保安林消失。

據當地人觀察，雙春海岸每個月的農曆初三、十八遇到大潮，下次大潮在中秋節假期，面對大潮威脅，地方「皮皮剉」，雙春里里長李連興說，雙春戶籍人口約400人，老人家居多，很怕海水灌進村內，沿線的魚塭也會「去了了」。

水利署第五河川局副局長陳世峰說，雙春沙洲是台南市政府所管轄，保安林地則為林業署管轄，但如果海岸受侵蝕嚴重、需要做防護時，五河局有保護責任；五河局根據2013年訂定的海岸防護計畫，去年已經在雙春北岸做養灘工程，沒有延伸至南岸，而這次破口的地方是在南岸，因此後續會評估是否要往南擴大養攤範圍。