儘管傾盆大雨讓美國內華達州沙漠成了黏稠泥海，數以萬計參加年度藝術音樂盛典「火人祭」的狂歡者仍泰然自若，玩得不亦樂乎。（圖/路透社）

儘管傾盆大雨讓美國內華達州沙漠成了黏稠泥海，促使官員下令群眾就地避難，數以萬計參加年度藝術音樂盛典「火人祭」的狂歡者今天泰然自若，玩得不亦樂乎。

路透社報導，當局表示，這場在黑石沙漠（Black Rock Desert）舉行的活動已造成一人死亡，但未提供任何細節。相關調查正在進行當中。

I'm currently stranded at Burning Man, along with thousands of others.



Despite the unexpected challenges, some artists managed to put together an impromptu catwalk show. The “I’m in the mud” show is a metaphor for trying stuff and always learning.



I'm deeply inspired by the… pic.twitter.com/ZK7Z7nK79B — Ana Mostarac (@anammostarac) September 3, 2023

「火人祭」（Burning Man）活動估計有7萬人參加，其中一些人無視留在原地的命令，試圖開車或步行到約8公里外的最近高速公路。當局宣布就地避難命令前，主辦單位已在那裡安排了接駁車等待。

儘管環境惡劣，但整體氣氛一如往常地歡樂，甚至可能更甚，留下的人說有足夠食物和飲料來維持聚會進行。

社群媒體發布的影片顯示，包括一些孩子在內，許多人盛裝狂歡，在黏稠的泥地滑行，多數人從頭到腳都沾滿了濕答答的泥土。

根據活動網站，每年都有超過6萬人到內華達州西北部這處偏遠地區參與這項盛會，進行藝術與舞蹈活動，並享受社群交誼，每人門票費用575美元（新台幣約1萬8342元）。由於活動最後會焚燒一個稱為「人」（the Man）的大型木製結構，因此名為火人祭。

火人祭自1986年開辦至今，時間在每年8月底至9月初，最早是在加州舊金山的海灘舉行，後來改到內華達州黑石沙漠（Black Rock Desert），如今有許多名人和社群媒體網紅也會參與。今年的活動原定由8月27日持續到9月4日。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1120904