儘管傾盆大雨讓美國內華達州沙漠成了黏稠泥海，促使官員下令群眾就地避難，數以萬計參加年度藝術音樂盛典「火人祭」的狂歡者今天泰然自若，玩得不亦樂乎。
路透社報導，當局表示，這場在黑石沙漠（Black Rock Desert）舉行的活動已造成一人死亡，但未提供任何細節。相關調查正在進行當中。
「火人祭」（Burning Man）活動估計有7萬人參加，其中一些人無視留在原地的命令，試圖開車或步行到約8公里外的最近高速公路。當局宣布就地避難命令前，主辦單位已在那裡安排了接駁車等待。
儘管環境惡劣，但整體氣氛一如往常地歡樂，甚至可能更甚，留下的人說有足夠食物和飲料來維持聚會進行。
社群媒體發布的影片顯示，包括一些孩子在內，許多人盛裝狂歡，在黏稠的泥地滑行，多數人從頭到腳都沾滿了濕答答的泥土。
根據活動網站，每年都有超過6萬人到內華達州西北部這處偏遠地區參與這項盛會，進行藝術與舞蹈活動，並享受社群交誼，每人門票費用575美元（新台幣約1萬8342元）。由於活動最後會焚燒一個稱為「人」（the Man）的大型木製結構，因此名為火人祭。
火人祭自1986年開辦至今，時間在每年8月底至9月初，最早是在加州舊金山的海灘舉行，後來改到內華達州黑石沙漠（Black Rock Desert），如今有許多名人和社群媒體網紅也會參與。今年的活動原定由8月27日持續到9月4日。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1120904
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