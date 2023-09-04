海葵颱風昨天下午登陸並貫穿台灣，帶來狂風暴雨，一名人妻昨天悲痛表示，在颱風天裡她為被酒駕撞死的老公設靈堂，但她不敢哭，因為還有公婆和孩子要顧，必須堅強起來，貼文PO出後讓不少網友鼻酸，痛批「酒駕的真的要下地獄」。

原PO昨天（3日）在臉書「匿名公社」心痛發文，颱風天她卻在幫老公設靈堂，「我不敢哭，我要堅強、要勇敢，因為公婆和孩子們已經哭了一天，所以我必須堅強勇敢。」

但原PO文章寫到一半，情緒仍忍不住潰堤，哭喊她的心真的好痛、也好恨，「因為奪走你的人不是病魔，是酒駕的人、酒駕的垃圾」。

文章曝光後，許多網友紛紛安慰PO，並留言「我最好的朋友也因為酒駕者奪走了他的性命，七年過去了，至今我的傷痛一樣無法平復」、「好人為什麼都不長命，該死的都不死，請節哀」、「天啊，看了很難過」、「很可憐，但是無力改變」，還有一票人痛罵酒駕致死的悲劇要不斷上演到什麼時候，「酒駕一命償一命，償完下地獄」、「殺人本來就該償命的，怎麼加害人好像都無所謂」、「酒駕判死刑，誰敢提案我就投誰」。

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