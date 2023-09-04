垃圾嚴重誤點引民怨，桃園市副市長蘇俊賓4日一早銜命赴欣榮焚化廠協商，盼多管齊下維持清運能量。(桃市府提供／蔡依珍桃園傳真)

垃圾嚴重誤點引民怨，桃園市副市長蘇俊賓4日一早銜命赴欣榮焚化廠協商，盼多管齊下維持清運能量。(桃市府提供／蔡依珍桃園傳真)

垃圾嚴重誤點引民怨，桃園市副市長蘇俊賓4日一早銜命赴欣榮焚化廠協商，盼多管齊下維持清運能量。(桃市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園垃圾車近日嚴重誤點近3、4小時，中壢人等到深夜抱怨連連，桃園市副市長蘇俊賓4日一早銜命赴欣榮焚化廠協商，獲業者應允，除建立水位警示機動調控、夜間尖峰時段加派吊車手儘速消化進廠車潮，若不幸要停爐，各中隊也會即時異地接駁，盼多管齊下維持清運能量。

近期因桃園市生質能中心適逢歲修，欣榮焚化廠又因設備老舊不時發生短暫停爐影響垃圾處理量能，導致夜間垃圾車收運因排隊於欣榮等候，尤其周一及周四垃圾量大的時候，延誤到第二趟收運時間，也造成中壢區10多條路線民眾苦候垃圾車的民怨。

桃園市長張善政特別指示副市長蘇俊賓和環保局妥處，蘇俊賓一早即赴焚化廠與欣榮公司董事長張萬全等營運團隊協商，他坦言桃園市近10多年來人口成長40萬人，目前的垃圾量與當時規畫欣榮廠的時空背景已不同，不過先前規畫的生質能中心已經試營運，市府也正在跟其他縣市協調進行區域合作。

蘇俊賓直言，要維持垃圾準點收運，首先就是要妥善控制欣榮廠每天的進廠及處理量達到平衡，環保局已規畫不同情境的應變方案，也獲欣榮廠的支持，包含協調轉運調度，讓貯坑有合理的緩衝儲存空間，拉高門檻建立水位警示以便機動調控，特定時間增加焚化廠垃圾傾洩口，減少垃圾車在欣榮的排隊等候時間，欣榮也應允將在夜間的尖峰時段加派吊車手儘速消化進廠車潮。

蘇俊賓也要求欣榮妥善操作各項焚化設備，降低臨時停爐的機率，如有臨時狀況務必第一時間通報環保局，環保局將啟動垃圾調度計畫。環保局目前也已盤點各中隊機動人力，將結合路線調度數據，以異車接駁的方式，維持路線清運能量，以民眾清運需求的準點率為優先考量，希望用多管齊下的方式，解決欣榮欣榮塞車問題，維持全市夜間正常的垃圾清運作業

「未來1年會是最考驗環保局調度能量的1年！」蘇俊賓說，欣榮焚化廠運轉至今已達22年，今年10月起將進行全廠整改，屆時僅剩一爐可以維持運作，處理量也會減半，預計到明年中才能將設備全數翻新正常操作。開源與同時要節流，除爭取生質能中心及外縣市更多的支援處理量外，針對民眾垃圾減量的觀念也還是要持續宣導，他更要求環保局「數據管理」建立調度的靈活機制。

環保局表示，為了維持夜間垃圾正常收運，讓民眾可以準時倒垃圾，勢必藉由欣榮焚化廠、生質能中心及幾個垃圾暫置場通盤調度，目前全力會放在讓各區夜間的垃圾車有妥善，不會塞車的傾倒處所，隔日再透過轉運的方式，精準的調度往桃園市或搭配的區域合作縣市處理。至於欣榮焚化廠在年底的整改期間，垃圾的調度也已經規畫完畢，期望欣榮明年中整改結束後，嶄新的設備可以更有效率的協助市府處理垃圾問題。