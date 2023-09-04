前台積電大將蔣尚義2006年7月首度退休，2009年又被時任台積電董事長張忠謀找回台積電重掌研發，他上節目時透露與張忠謀的相處，強調張做事很嚴謹，但罵完後會教人，也信任下屬，當初他向張要400個工程師、1億美金的設備做先進封裝CoWoS技術，張秒懂馬上答應。

蔣尚義接受「年代．數字台灣」節目主持人謝金河訪問，談到他當初在台積電的故事，台積電一開始並沒有做打線封裝，因為覺得利潤很低，但他說服張忠謀要做的是「先進封裝」，因為封裝可以突破摩爾定律的技術發展的瓶頸，於是他跟張要了400個工程師跟1億美元的設備，結果張聽了秒懂，第二天就立刻執行該計畫。

蔣尚義提到，CoWos技術剛研發出來時，因為太貴，沒有客戶願意接受，變成內部的一則笑話，直到當時高通一位副總裁向他表明太貴，一句話點醒他要降低成本，後來做出降到7分之1售價的技術，造成InFO封裝技術大賣。

蔣尚義還說，張忠謀做事很嚴謹，他並自嘲當初跟張忠謀相處「自己多是被罵的人」，但張不同其他大老闆只會罵，張罵完人還會教人，因此從他身上學到很多。

至於台積電的優勢，蔣尚義則說台積電最成功的是商業模式，加上台灣人聰明、勤奮、具創新力，而且敬業又有紀律，做決策也很快，因此造就了台積電。

台積電前共同營運長蔣尚義從台積電退休後，便前往大陸半導體業發展，2進2出中芯，於2021年11月11日辭去中芯副董兼執行董事職務。