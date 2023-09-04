王欣逸遭通緝。（照片／翻攝自高檢署官網）

海豚灣戀人童星王欣逸涉殺人，歷經三審遭判17年定讞，卻在交保期間潛逃遭到通緝。2004年他上《康熙來了》，其實無意間透露了當時他因戲爆紅，慘遭同學欺負，沒有朋友的窘境，恐因此鑄下他事後混幫派與染上毒癮大的大錯。

關於「童星魔咒」。猶如王欣逸年幼成名，卻也同時因為過早沉浸名利場，名聲的大噪助長了他內心的虛榮、迷失了自我，最終乃至違法犯罪。

童星王欣逸曾因演出偶像劇《海豚灣戀人》達達，無辜可愛模樣紅極一時。（圖 / 中時資料照）

童星王欣逸，出身隔代教養家庭，6歲至12歲期間期間迫於家中經濟壓力，父母密集安排他參演各大電視劇，也曾多次深夜裡將他拽起，經常睡意未消，即須調整狀態，直視鏡頭，全身心投入演戲場景。

王欣逸曾以13歲的低齡入圍金鐘獎，前途曾備受看好。（圖／本報系資料照）

2003年，王欣逸受邀演出由張韶涵、許紹洋、霍建華等當紅明星所主演的《海豚灣戀人》，並於劇中飾演男主的童年時期「達達」一角走紅。劇中，王欣逸是「泰瑞沙之家」收養的孤兒達達，因不忍見剛送來的女孩「小瓶蓋」受人欺負，處處挺身保護。王欣逸年紀輕輕，精湛演技和淚眼汪汪惹人憐的模樣，深植人心，自此星路大開，偶像劇、電影、廣告邀約不斷，13歲時也因《陽光下的足跡》入圍第43屆金鐘獎「最佳男配角」。

2004年，王欣逸曾錄製節目《康熙來了》，當主持人小S何蘇康永問及他在校的生活情境時，卻無意間透露了當時他因戲爆紅，並回顧校園生活時，在班上卻被處處針對、慘遭同學欺負，沒有朋友的窘境。

「他們下課都挑釁我，然後跑到我面前說打我啊……還拿鉛筆打我頭。」王欣逸神情落寞地說。

「那你會不會去打他們？」小S繼續追問。

「不會理他，跟老師講，然後老師就拿木棍打他們。」

「那你看了會不會很高興？」

王欣逸搖頭：「不會，因為他是我的同學啊。」

童星王欣逸曾因演出偶像劇《海豚灣戀人》達達紅極一時，左手上的刺青尤其顯眼。（照片 / 翻攝自王欣逸臉書）

據警方透露，王欣逸升國二時，一手帶大他的阿嬤罹癌病逝，予他沉重打擊。適逢叛逆期，王欣逸受友人影響加入竹聯幫正堂，期間涉及多起暴力案，更為尋求認同感，以致鬥毆、鬧事不斷。王欣逸升高中時，多次曠課而後休學，自此聚眾滋事皆有他的身影。2012年，桃警刑事隊掃蕩竹聯幫，年僅16歲的王欣逸因此被捕，當時於臉書上，也經常可見他在高雄少年輔育院簽到打卡。

中間低頭用手遮者，為曾演出偶像劇《海豚灣戀人》的童星王欣逸。（圖 / 中時資料照）

回顧「王欣逸殺人被判17年定讞」一案，據悉王欣逸重義氣，當他得知葉姓友人與李姓男子發生過節，曾先多次以電話互嗆。2016年7月21日晚，雙方相約蘆竹奉化路一間超商談判，王欣逸找來林男（27歲）等8人，分別開兩台車前往助陣，隨後一見李男，即持鐵鋁棒、西瓜刀追砍。

李男僅攜3人，寡不敵眾。互毆過程中，曲姓少年（14歲）閃避不及，慘遭多人圍毆，胸、背多處開放性刀傷，同時慘遭棍棒重擊，致顱內出血昏迷，最終因中樞神經性休克與呼吸性休克，隔年1月14日宣告死亡。

曾演出偶像劇《海豚灣戀人》的童星王欣逸紅極一時，20歲時涉嫌砍人遭收押，警方查扣犯案用的刀械和鐵鋁棒。（圖 / 中時資料照）

據悉，當時王欣逸等9人砍殺後，蘆竹警接獲報案，至新北市萬里區一處度假飯店逮人，破門時驚見王等人正開毒趴慶功。警方後從房內搜獲三級毒品K他命、K菸和刮片、塑膠盤等吸食器，連人帶毒全數查扣；訊後依重傷害、殺人未遂和毒品等罪嫌送辦。

2019年，桃園地院依《成年人共同故意對少年犯殺人罪》判處王欣逸15年徒刑；案經上訴，王棄保潛逃，因二審期間拒不到案，因此被通緝。

2020年，台灣高等法院加重判刑17年，王欣逸畏罪潛逃。高檢署官網上同時公佈王欣逸「通緝正面照」及通緝資料，顯示他於2021年8月25日遭到通緝，案由為「妨害自由、殺人」。

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