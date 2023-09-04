舊桃園驛空拍。(捷運局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市捷運局辦理「桃園G07車站」考古及文化資產學思周末專題講座，將於9月至12月登場。(捷運局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市捷運局辦理「桃園G07車站」考古及文化資產學思周末專題講座，將於9月至12月登場。(捷運局提供／蔡依珍桃園傳真)

「五代同堂」的桃園火車站因台鐵地下化和捷運施工引關注，桃園市捷運局特別辦理「桃園G07車站」考古及文化資產學思周末專題講座，將於9月至12月登場，9月10日起陸續邀請多位重量級講者齊聚桃園軌道願景館，分別以文化資產、考古、歷史、鐵道保存及公共藝術主題，連結多重觀點與視野，帶領民眾以更多元視點來關注桃園G07車站所發掘的相關文化議題。

桃園車站為國內極少數於同一場域集聚五代同堂車站，自桃園G07車站發見4千年前的訊塘埔文化文物、清代鐵道遺構、日治時期磚砌便所、日治時期鐵道桃園驛遺構等文化遺留，今年整年度的各項活動特別以「推動在地文資」為主題，有市長張善政、副市長蘇俊賓親自開幕致詞的「桃園G07車站歷史遺跡文化資產論壇」及「看見G07考古發掘」教育特展，舉辦兒童節活動並結合現地走讀活動，實際進入工地現場，讓民眾深入瞭解G07車站考古發見的原發掘位置。

捷運局積極規畫出土遺構的保存活化，未來將再次移回納入捷運綠線G07車站進行展示，經由成立車站設計諮詢委員會提供文資保存意見，期許能為打造一個與文化資產共存共榮的捷運車站。在今年6月至8月的考古教育特展取得豐碩成果後，將由文資講座接棒，期盼在軌道願景館內延續軌道開發及文化資產的相關議題，並邀請更多市民朋友一同參加。

捷運局籌辦文資週末講座的同時，亦針對於桃園市政府考古審議會決議桃園車站進入指定考古遺址程序部分，就工程層面提出進一步說明。捷運綠線G07車站於鐵路地下化後，深度達地下近40米深，包括捷運月台層以及鐵路地下化共構的台鐵月台層及穿堂層，為目前國內開挖最深的捷運車站，所以無法採潛盾施工，而必須採用明挖／逆打工法。

進入指定考古遺址後，考古發掘工作依稍早交通部鐵道局推估需4-5年，若決定原址保留，除非鐵路改線，否則就工程面而言窒礙難行，但若執行鐵路改線則茲事體大，除須向中央申請重新修正相關建設計畫，亦可能將導致須拆除數沿線數百戶甚至上千戶民房，更多在地民眾將被迫拆遷，除將引致抗爭衝突，亦將致使桃園鐵路地下化工程至少再延宕10年以上，由於桃園車站站區長達600公尺、寬度達40公尺，即使是復興路也只有20米寬，不可能有其他空地容納40米的大寬度，實務上其拆遷量也不可能將車站改變位置施工，台鐵桃園站的延宕也恐將辜負多數市民對於桃園雙鐵共構車站早日通車的殷切期盼。

而在桃園G07車站部分，由於先前已獲考古審議委員會同意活化保存計畫及移置計畫，且於今年7月18日已將暫置於桃園G07車站出土遺物、翻模提取及部分剝取的遺構，除少部分暫置專業考古機構倉庫以外，大部分遺構已移置至大園汙水處理廠一隅妥適包覆留存，現階段捷運局所提出的先行移置再回到車站設計，已為具體回應文化與車站雙贏共好的方案。

捷運G07車站目前所採行的保存方式為將考古出土遺物移置後，未來再融入車站規劃設計，係參考國外車站案例的保存規劃方式，雖無法完成全數現地保留，但經過專業考古團隊進行發掘，並依考古審議會之決議，針對出土遺物進行完整及全面性紀錄、測繪、照相、掃瞄，並針對重要出土遺物進行翻模、部分提取或3D數位掃瞄。

捷運局依照文化資產保存相關法令辦理文資調查研究及發掘等作業以外，在此期間也積極與桃園在地文史工作者及民間團體代表溝通，針對公眾教育、文化資產價值評估及未來保存活化等議題進行充分討論與對話，讓桃園市民及社會大眾能夠透過考古而更加瞭解在地紋理。

捷運局長劉慶豐表示，此次的專題講座從9月至12月橫跨四個月，並特別選在周末舉辦，當中邀請重量級學者成功大學考古學研究所教授劉益昌及所長趙金勇、歷史建築學者實踐大學建築系教授黃俊銘、台北科技大學建築所副教授張崑振、蔚龍藝術總經理王玉齡、舊打狗驛故事館館長古庭維及建築師林志成等專業人士，各自分享專業領域，期待開啟桃園市民對考古學與文化議題的認識。熱情邀請所有桃園市民及對文化有興趣的朋友，在假日來場考古與文化資產的對話，一起來瞭解桃園這座五代同堂具有軌道歷史厚實度的城市。