近期農業部給予專案進口蛋業者的進口價差吸收引發爭議，價差吸收的經費來源「農業發展基金」同樣引來批評。經本報查證，3月至今農業發展基金尚未動支，乃由農業金庫先行借貸給中央畜產會。農業部坦言，由於該專案的急迫性才做上述的現金流調度；農業金庫僅透露和中央畜產會有業務往來，但不便進一步說明。

根據農業部資料指出，今年3月至7月的專案進口生鮮殼蛋約1億4095萬顆，補貼價差約5.59億；進口液蛋約192公噸，補貼價差約1040萬，共計近5.7億；本次由財團法人中央畜產會或其委託的進口商進口，畜產會以到岸價格向進口商取得雞蛋，再以國內產地價格調度供給加工或洗選業者，進口雞蛋價差與關稅等費用則由政府吸收。

根據農業部說法，吸收價差的經費來源是根據「農業發展基金收支保管及運用辦法」第5條第1項第4款，用途包含「辦理農業產銷調節所需之支出」，因此以農發基金來支應進口雞蛋的價差吸收，並強調「一切合法」。

據本報掌握的資訊指出，3月專案雞蛋進口至今卻未動支到農業發展基金，一來農業發展基金在今年的鳳梨、文旦柚等海外拓銷獎勵已有支用，其次身為財團法人的中央畜產會在業務上是承接政府計劃和執行，大部分的經費主要用於人事和執行計畫後的盈餘，中央畜產會要短時間拿出5億高買低賣雞蛋給貿易商可能性並不高。

農委會(現農業部)「112年度特種基金預算」報告指出，今年度農業發展基金為228.48億，其中辦理產銷調節計畫編列5億120.4萬元，但產銷調節計畫編列的5.1億顯然不夠進口雞蛋的價差吸收及水果出口獎勵所用。

據掌握消息顯示，該經費先由農業金庫借貸給中央畜產會，等於「左手轉右手」拿政府的錢來執行政策，根據農業金庫的股權分配，農業部持股比例39.98％，加上其他整府機構則超過40％，其餘持股則分布全國各級農會、漁會及農業團體等，說農業金庫由農業部掌握並不為過。

而根據我國法令規定，一般的銀行無法承辦農地貸款，農產品則無法用於抵押借貸，若無法拿農產品抵押借錢，中央畜產會要拿什麼來抵押借貸？農業金庫的借貸行為依法無據並不合法，更不適用於本土農業的發展。

農業部坦言，一開始雞蛋進口專案相對緊急，因此才以農業金庫先貸款給中央畜產會做過度的經費支用，也就是緊急的現金流調度，之後農發基金經核定後會再回補。而中央畜產會是受農業部委託執行政策，雞蛋又和民生息息相關，農業金庫在借貸上會做一定的評估，但畢竟農業金庫非一般銀行，「規則上有所不同」。

農業金庫受訪回應，確實和中央畜產會有業務上的往來，但業務內容根據《銀行法》規定必須保密，不方便進一步說明。