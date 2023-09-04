回歸剛性自住面，在買房眾多條件中，「生活機能」被視為剛需重點。由坤悅開發投資興建的太平區新案「坤悅涵仰」，5公里內即有11個商圈，以優秀生活機能呼籲「太平人回家」。主推全3房、單純均質社區的「坤悅涵仰」，是南太平市區久違的高層大樓個案，除正面20米中興東路打造18樓雙塔地標，輕鬆滿足生活採買所需，加上興建中的台74線「六順橋」、「十九甲」新增匝道工程利多加持，未來交通更暢通無阻，翻轉大台中東西區軸線指日可待。

「近年北太平環繞台74線迅速發展，但真正的生活重心其實在南太平，尤其是中興東路的生活機能，媲美台灣大道及文心路，1公里內生活機能臻至完善，5公里內匯集11個商圈。」現場專案指出，市區居高不下的房價讓購屋族開始反思什麼是「家」，生活機能難以取代的中興東路，近距離匯聚公家機關、金融機構、連鎖旗艦、大型運動場、醫院和百年太平國小，食衣住行育樂一軸滿足，因此「坤悅涵仰」主打「太平人回家」，享受真正的好生活。

74號新增六順橋匝道，連通太平發展脈動。(圖/業者提供)

「坤悅涵仰」規劃2棟18樓高的建築，主打純3房(37-41坪)機能，以超高大樓、雙面採光、雙衛浴開窗、均質住戶、臨路退縮、前後綠意花園等優勢，回應菁英家庭剛性需求；因南太平區同性質競品稀少，加上菁華土地取得不易，建案條件實屬珍稀。

現場專案表示，太平區自1946年已連續75年人口正成長，截至2022年底位居台中市區人口第4名，近10年人口增加量更是台中市第3名，與台中大環境平均購買坪數下降的狀況大相逕庭；從「坤悅涵仰」進台中市心只需10分鐘車程，卻與市區有相當大的坪數價差，擁有更優越的生活條件，卻無需負擔前半段房價，因此成為購屋定居的新選擇。

「坤悅涵仰」正面中興東路，鄰近百年太平國小。(圖/業者提供)

南太平週邊工業發達，除了太平產業園區和大里工業區外，南側長億國小附近更有5塊自辦重劃區，政府思考區域人口紅利並進行田野評估，於此新增台74線六順橋南入匝道預計明年完工，大里19甲北出匝道也將於114年初完工，未來從太平串連霧峰、大里更加便捷。擁有完善生活機能，同步重大建設補漲優勢的「坤悅涵仰」，在寸土寸金太平市區，將成為難能可貴的代表地標。