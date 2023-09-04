攤開數位部明年度預算書，公務預算編列73.68億元，其中，針對出差部分編列了3,733萬元（數位部本部），比今年出差費1,408萬元（數位部本部）再增加2,365萬元，成長165％。

數位部官員對此指出，今年出國計畫（數位部本部）總計23個，明年會達到34個，使得預算增加，而這是因為不少業務移撥到數位部，且明年大量經貿談判上路，開始進入實質談判，加上持續有和國際的資安合作導致。該官員也強調，經貿雙邊或是多邊涉及數位經濟貿易談判跟對話，占了明年出差經費的一半以上，出席理念國家資安會議也是明年重點。

官員舉例，明年開始有台歐盟數位經濟對話（部長級）、台美數位經濟論壇、台美21世紀貿易倡議中的數位貿易談判、台英深化貿易夥伴關係的數位貿易談判、APEC數位經濟指導小組（DESG）會議等；並受邀參加荷蘭資安大會、巴塞隆納通訊會議、世界行動通訊大會、歐盟國家級專家專業訓練計畫；還將赴韓國看PPDR、考察捷克地球觀測等，「這些都是要靠見面才可以建立關係」。

據悉，由於數位部長唐鳳國際知名度高，身分較不具政治性，屬於技術性的首長，常被外國欽點出席活動；也因為唐鳳可以越過很多政治敏感區，達到外交突破，因此私下，也被政府賦予不少外交任務。官員對此僅表示，確實因為唐鳳的特殊性，促成了許多合作計畫。