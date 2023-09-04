SOGO忠孝館MLB_MONOGRAM系列學長鞋，5190元。（SOGO提供）

SOGO忠孝館GIORGIO ARMAN高級訂製淡香水花園，蘇州牡丹琉金珍藏版100ml，9400元。（SOGO提供）

即將進入初秋新品期，遠東SOGO百貨忠孝館打造混齡跨界的輕奢時尚氛圍，9月7日～9月24日指定8大銀行祭出「4%金喜刷」，同時忠孝館加碼祭出尊榮禮遇5%回饋，活動期間憑SOGO App即可兌換1000元電子折價券。

SOGO忠孝館女裝3F改裝，將於9月15日以嶄新面貌呈現，全新風格和設計都針對新世代需求，打造混齡跨界的輕奢時尚氛圍，秋冬新品各品牌將帶來最IN新品，9月15日還將盛大開出在日本有貴族珠寶之稱的VENDOME AOYAMA全台首間概念店，開幕期間帶來獨家商品：經典四爪單鑽項鍊、耳環等，價格店洽。

除了新裝，喝的時尚也要講究，來自瑞士的頂級咖啡品牌NESPRESSO，亞洲首家全新風格概念店於SOGO忠孝館登場，導入永續環保概念店裝、回收科技新體驗及台灣在地元素，提供兩大系統咖啡機及 60款以上高品質的咖啡。

另SOGO忠孝館男裝也引進話題性商品，如結合棒球與街頭時尚的MLB、各式穿戴配件，及3家高 爾夫球服飾品牌：J.LINDEBERG、AMAZINGCRE、DECEMBERMAY等潮流品牌，都將於7F Golf區登場，打造全台高爾夫用品最齊全的專區。

秋裝新品登場期間，也帶來2023 A/W FASHION SHOW，同時也在換季之初帶來POP UP STORE- inooknit針織平底鞋、Duzi Pok Pok親子選品等。