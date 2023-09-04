海葵颱風進逼，南投縣信義鄉、仁愛鄉風強雨驟，造成信義鄉東埔溫泉連外道路、仁愛鄉平靜橋路段交通中斷。對此，南投縣長許淑華4日就表示，「上次卡努颱風受災的農婦，她流淚告訴我，上次大水淹過好不容易才清完，這次房子又被土石流掩埋，縣府會協助臨時住所安置，提供必要的急難救助，不會讓受災鄉親孤單」，引發討論。

許淑華4日在臉書上表示，「海葵颱風雨水夾帶土石造成信義鄉投95線東埔段道路阻斷、部分民宅及溫室遭損毀或掩埋，所幸東埔村風災前已被劃定為管制區域，沒有人員傷亡」，許淑華更提到，「今天我會同各單位現場勘災，再見到上次卡努颱風受災的農婦，她流淚告訴我，上次大水淹過好不容易才清完，這次房子又被土石流掩埋。我請她放心，縣府會協助臨時住所安置，提供必要的急難救助，不會讓受災鄉親孤單」。

許淑華更承諾，「極端氣候影響，強降雨發生頻繁，過去防洪設計現今量能恐怕不足，縣府團隊會在路況相對穩定後，再會同水保等相關單位重新評估東埔地區治山防災規劃，地方鄉親提出擴大排水斷面、以及上游清淤等建議，我們都會納入考量」。

最後許淑華也提醒鄉親朋友，「海葵颱風暴風圈持續影響，南投預計下午至晚間才會脫離暴風圈，非必要時不要上山，更不要靠近危險水域，特別是土石流潛勢地區。減少出門，保持警惕，一起平安度過風災」。