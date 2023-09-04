新竹市長高虹安今（4）日公布人事異動消息，其中高檢署檢察官出身的副市長蔡麗清將離職，消息一出震撼地方，而蔡隨後也發文表示，她心中惦念的只有廣大新竹市民福祉，「後會有期，期待再相逢」。

竹市府表示，此次主管人事異動包括：副市長蔡麗清、文化局長錢康明將離開市府團隊，副市長人選將擇日另行布達，文化局則由副局長李欣耀代理局長職務，接續推行文化局業務，此異動案將於9月11日生效。另針對此次調整，高虹安說，期勉市府團隊在市政上追求更高品質的為民服務，並強化政策藍圖的執行力，經由主管業務的相互調整，深化主管人員的跨域協作，共同打造新竹市成為「永續循環、世代宜居」的城市。

「親愛的，您好嗎？我很好」，蔡麗清今在臉書發文第一句就表達心聲，她說，此時正值海葵颱風襲台之際，雖然風雨已稍減弱，但仍有多起災情傳出，她心中惦念的只有廣大新竹市民福祉，期盼風雨能趨於平靜，並祝福市民平安，「所有關心我的夥伴丶友人及各界人士都健康順心，後會有期，期待再相逢」。