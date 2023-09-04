刑事局長周幼偉（左一）今天視察警方專案打詐掃黑的績效。（胡欣男攝）

刑事局長周幼偉（右）今天視察警方專案打詐掃黑的績效。（胡欣男攝）

警政署為持續精進治安維護工作，8月21日起規劃執行「全國同步打詐、掃黑及肅槍行動專案」，共查獲詐欺集團217件、犯嫌1076人，查扣不動產2處、車輛11輛及新台幣1億3580萬7717元；掃蕩黑道幫派39件241人，其中以竹聯幫11件最多、查扣不法金流467萬9518元；查獲非法槍械案件53件60人、各式槍械66枝及改造槍械場所5處。刑事局長周幼偉今天視察專案績效指出，竹聯幫等黑道靠詐欺牟利，危害社會，猶如寄生蟲，警方一定會持續掃蕩。

刑事局指出，本次專案期間查獲幾起重大詐欺、治平案件，包括偵查第七大隊破獲「竹聯幫梅花堂涉嫌假投資詐欺集團」案，高姓犯嫌招募同夥組成詐欺水房，先由機房以假投資手法，騙取被害人信任，隨即要求匯款轉帳並將贓款分層化，全案共查緝23名犯嫌到案，查扣電腦主機12台、手機32支、跨境網卡276張等贓證物。

另外，偵查第九大隊則偵破「竹聯幫仁堂涉嫌假投資詐欺車手集團」案，黃姓犯嫌招募同夥組成假投資詐欺車手集團，先由機房以假投資手法，騙取被害人信任，隨即要求匯款轉帳並將贓款分層化，隨後由該集團車手將被害贓款取出，全案共查緝27名犯嫌到案，查扣現金226萬元、點鈔機1台、假證件14張、印章76個、收款收據34張及手機19支等贓證物。

此外，台北市警局中山分局偵破「竹聯幫地堂赤龍會涉嫌暴力犯罪集團案」案，以郭姓犯嫌為首的竹聯幫分子，橫行北部地區暴力討債，全案共查緝5名犯嫌到案，並查扣赤龍會背心2件、毒品咖啡包70包、安非他命、愷他命、手機2支等贓證物。

周幼偉視察專案績效成果，並一一指示案件需溯源追查之處。他表示，打擊詐欺犯罪、掃蕩黑幫、黑槍，一直以來都是警察治安工作重點，尤其針對氣焰囂張黑幫組織涉及經營詐欺、網路賭博、洗錢等不法犯罪，警方將雷厲風行，強力查緝，溯源刨根，追出幕後協助犯罪之科技、金融專業人員及幫派首腦，強力剷除犯罪組織勢力。

周幼偉指出，打擊詐欺，是政府施政的重中之重，警方除持續掃除詐欺集團，加強查扣不法所得，也將因應各種高發及新型態的詐騙手法，與各部會攜手合作研擬應處策略，共同防制詐欺犯罪，避免民眾遭受不法侵害。另外，為淨化選前治安環境，警方也會持續積極掃黑、肅槍以及查緝各項犯罪，守護民眾安全。