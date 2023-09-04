28歲泰國男歌手羅杰夫（Jeff Satur）因演出BL劇《黑幫少爺愛上我》在全亞洲爆紅，上週受邀來台為「KKBOX風雲榜」活動開唱，離台前接受訪問時，提到近日參與陸粽《披荊斬棘3》中與其他「哥哥」的互動，他透露在泰國也很紅的林志穎，在錄影時有小秀一下泰文，但被問及幫對方的泰文實力打幾分時？羅杰夫，笑著給出7分，還趕緊道歉喊「哥哥不要生我的氣」。

羅杰夫擁有中英泰三國血統，訪問中，他表示因為媽媽很早就沒有跟外公住在一起，所以其實從小在家都沒有講中文，但會跟著媽媽一起看華語劇，近期最喜歡肖戰、王一博主演的陸劇《陳情令》，「我還因此去學吹笛子」。並坦言，在錄製《披荊斬棘3》語言的確是他覺得最辛苦的部分，雖然現場有翻譯，但有時候還是會無法即時跟上大家的進度，也用中文大喊「我要努力學習中文」，之後也會持續使用，才不會忘記。

羅杰夫大方分享參與陸粽《披荊斬棘3》中與其他「哥哥」的互動。（陳俊吉攝）

而最新播出的第一場公演中，羅杰夫和彈殼、瘦子E.SO以及演員陸毅一組，他表示，「因為我的中文不太好，其他人的英文也沒特別好，所以在溝通上的確有點困難」，但3人仍極盡所能地照顧身為老么的他，「彈殼會特別抱抱、安慰我，或是替我按按摩，瘦子屬於默默照顧型，因為我是裡面最早睡覺的人，他會幫他關燈，還有宿舍裡有很多蚊子，陸毅就會特別準備蚊帳給我，讓我覺得非常溫暖，對他們3位都非常感謝」。

羅杰夫表示將努力學習中文。（陳俊吉攝）

羅杰夫的行程相當緊湊，不只《披荊斬棘3》，新專輯和巡演正在籌備中，今年還將拍攝新劇《宇宙麵包店》和新電影《Project D》，這次到高雄演出，也是趁錄影空檔特別過來，

羅杰夫擁有中英泰三國血統，五官相當精緻。（陳俊吉攝）

幾乎沒有時間休息，他笑說，自己都是透過打電動紓壓，只是最近竟把Switch掉在飛機上，不禁哀嚎，掉了還可以重買沒關係，「但我薩爾達傳說玩到20％，拜託撿到的人還我！」

中秋節即將來臨，羅杰夫也入境隨俗畫文旦。（陳俊吉攝）

而此次來台正好遇到海葵颱風，羅杰夫坦言「的確有點擔心會回不去，但也已經規劃好Plan B，就是搭火車去台灣任何一個地方逛逛，等到沒有颱風時再回曼谷」。Jeff Satur最新單曲《Lucid》已在各大數位音樂平台上架。