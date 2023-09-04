金門氣象站表示，未來一周天氣極不穩定，直到9日才會回穩。(圖／擷取自金門氣象站)

受海葵颱風及其外圍環流影響，金門氣象站表示，未來一周天氣極不穩定，直到週六(9日)才會回穩，天氣也將轉為常態的晴時多雲。氣象站也提醒民眾，颱風期間請盡量避免外出，沿海仍有機會發生長浪，為了安全請暫停相關海事活動。如「海葵」速度及路徑不變，預計將在週二(5日)上午脫離颱風暴風半徑，解除金門地區颱風警報。

根據氣象站指出，金門地區週一(4日)至週二(5日)，為陰短暫陣雨及強風的天氣，預報氣溫約在26~29度間；週三(6日)至週五(8日)受低壓帶壟罩及西南風影響，預報仍為多雲時陰有短暫陣雨的天氣，預報氣溫約在26~29度間，直到週六(9日)，綜觀環境趨於穩定，天氣也轉為常態的晴時多雲，預報週六(9日)及週日(10日)氣溫約在25~31度間，是適合出外走走的好天氣。

氣象站也提醒，本週除六、日(9、10日)外，天氣陰涼潮濕，家中有長者及幼兒請注意濕度變化，盡量保持在60-70間，以減少呼吸道疾病發生。如需掌握最新的天氣資訊、颱風消息，請您留意氣象局官網(https://www.cwb.gov.tw/V8/C/)，將提供您定時更新的最新天氣資訊。