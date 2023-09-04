王泰翔拿起麥克風高唱《莫忘初衷》，台下的學弟妹跟著節奏不停打拍子。（莊敬高職提供）

王泰翔以一襲嘻哈裝扮重返母校，反戴棒球棒及墨鏡，一出場立刻獲得學弟妹如雷的掌聲與歡呼。（莊敬高職提供）

「山道猴子的一生」意外暴紅，網友敲碗希望能推出真人版，近期備受矚目的音樂新人2000（王泰翔）創作出真人版MV，至今已破70萬人次點閱觀看。他今天以莊敬高職校友身分返回母校，向學弟妹分享音樂創作的歷程與感想，還獻唱《莫忘初衷》，炒熱現場氣氛。

王泰翔以一襲嘻哈裝扮重返母校，反戴棒球棒及墨鏡，一出場立刻獲得學弟妹如雷的掌聲與歡呼，他更拿起麥克風高唱《莫忘初衷》，台下的學弟妹跟著節奏不停打拍子。

王泰翔向學弟妹分享音樂創作的歷程與感想，他認為創作需要具備「熱情」和「創意」，「創意」只是事情的開端與起點，而「熱情」則是必需品、開始的動力。

「3年莊敬生涯，是回憶最深的時光。」王泰翔感謝學校提供學生更多元、更寬廣的選擇，提供學生適性揚才及多元發展的進學方向。他說，「感恩每一位陪伴我生命歷程的師長同窗，我真的覺得靜心時代的我充滿活力，而且堅持到了今天。」

莊敬高職董事長王傳亮先生鼓勵師生，轉一個角度來看世界，世界無限寬大；換一種立場待人處事，人事無不輕安；秉持莫忘初衷，發展願景圖像。學生有很多類型，沒有讀書不一定是壞學生，不要因為學歷否定自己，能為自己的夢想努力就是創造自己的價值。