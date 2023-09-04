合歡山松雪樓不敵海葵颱風強陣風，屋頂琉璃鋼瓦遭吹掀、掉落。（林業署南投分署提供／楊靜茹南投傳真）

合歡山松雪樓屋頂的琉璃鋼瓦，遭海葵颱風的強風吹落四散。（林業署南投分署提供／楊靜茹南投傳真）

合歡山森林遊樂區部分設施受損將進行整備修復，9月5日持續休園。（林業署南投分署提供／楊靜茹南投傳真）

海葵颱風過境台灣，在南投縣仁愛鄉合歡山頂颳起14級陣風，合歡山松雪樓位於迎風面，其屋頂琉璃鋼瓦不敵強風遭吹掀、掉落，所幸沒有人受傷。林業署南投分署指出，合歡山森林遊樂區部分設施受損將進行整備修復9月5日持續休園。

林業署考量地緣、交通時間及為提升行政效率，2021年9月30日將合歡山國家森林遊樂區移撥南投分署經營管理，與奧萬大國家森林遊樂區成共通旅遊廊道，轄內合歡山松雪樓海拔3150公尺，位在合歡山東峰登山口附近，規畫有有雙人房及四人房，服務前往合歡山的遊客及山友，登山、賞雪旺季一房難求，這次難敵海葵強風受災。

合歡山松雪樓人原指出，海葵颱風過境合歡山區不只下雨，也颳起一陣陣的強風，屋頂琉璃鋼瓦紛紛遭強風吹掀、掉落，一旁設置的簡易氣象觀測儀器似乎也故障，待風雨稍歇將巡視哪些設施受損並修繕，因此5日持續休園。

林業署南投分署表示，依據中央氣象局預報資訊，台灣雖然解除海葵颱風陸上颱風警報，不過中部山區仍有局部大雨或豪雨，加上合歡山松雪樓受強陣風影響，屋頂有瓦片掉落情形，基於遊客安全，9月5日持續休園。