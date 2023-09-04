2024總統大選，《美麗島電子報》2日公布最新追蹤民調，在四腳督的情況下，民進黨參選人賴清德35.3％、國民黨參選人侯友宜18.8％、民眾黨參選人柯文哲15.1％、鴻海創辦人郭台銘11.3％。前民進黨立委林濁水則對於賴清德民調下滑感到不解，並質疑「理由是什麼？」

《美麗島電子報》2日公布2024總統大選最新追蹤民調，在三腳督的情況下，賴清德36.8％、侯友宜19.6％、柯文哲17.5％。柯文哲向下滑；而在四腳督的情況下，賴清德35.3％、侯友宜18.8％、柯文哲15.1％、郭台銘11.3％。

此外，《美麗島電子報》上月25日公布的民調則顯示，在四腳督的情況下，賴清德39.1%、柯文哲17.7%、侯友宜16.3%、郭台銘12.0％。

林濁水今（4）日在臉書比較兩次民調，並認為侯、柯、郭掉得有夠慘，但三人亂成一團，民調下跌沒有不合理，但對於賴從39.1%掉到35.3％，讓林濁水直呼賴清德沒做錯什麼、說錯什麼，究竟下跌理由為何？

對此，網友則表示「內政狀況不停會影響民調。中間選民不表態觀望」、「蛋..總是得還一點民調」、「如果非綠三人合或最後棄保，賴總統還是要加油」、「賴清德是短暫的訪美紅利，回來又回歸到老百姓過得好不好的意念上了」。