Busquets➡️ Messi ➡️ Alba to put us in the lead by 2️⃣#LAFCvMIA | 0-2 pic.twitter.com/P57D4d1nR9 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 4, 2023

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）來到邁阿密國際以來，他們一場比賽都沒輸過，不僅勇奪首座美墨聯賽盃冠軍，還在例行賽打敗衛冕軍洛杉磯。4日在滿場的BMO體育場觀眾面前，梅西發揮魔術師的本領送出兩次助攻，率隊以3比1獲勝。

洛杉磯進球王波安加（Denis Bouanga）開賽第10分鐘就有機會傳給隊友維拉（Carlos Vela）得分，但是波安加選擇自己射門而沒有傳球。這次進攻受挫讓維拉非常不滿，洛杉磯為此差點抱了鴨蛋，直到第90分鐘才有後衛霍林席德（Ryan Hollingshead）藉著角球頭槌得分。

邁阿密國際把握開場對方進攻失利的機會，左前鋒法瑞亞斯（Facundo Farias）從右路接獲傳球單人突入，在第13分鐘滑行推射奇襲破門！下半場開踢不久，阿爾巴（Jordi Alba）從左邊鑽入，接獲梅西在中路一箭穿心的妙傳而獲得單刀機會，第51分鐘於禁區起腳破門！

梅西這記妙傳是隊友布斯克茲（Sergio Busquets）從後場先傳給他的，梅西、布斯克茲、阿爾巴是昔日西甲巴塞隆納的老戰友，強大的洛杉磯也擋不住3人連線的威力。梅西第83分鐘逮住對手攔截失敗的空檔直接突入禁區，傳給右路支應的卡帕納（Leonardo Campana）輕鬆破門！

這場比賽成為美國足球大聯盟MLS史上門票最貴的比賽，漲幅達到5倍之譜，洛杉磯雖然輸球卻賺得口袋滿滿。好萊塢影帝李奧納多（Leonardo DiCaprio）前來朝聖，英國哈利王子也出現在觀眾席。