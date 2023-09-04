縣議員游顥痛批同業部有錢補助超思進口蛋，沒錢補助信義鄉災民！縣議員游顥提供

縣議員游顥跟縣長許淑華今天到信義鄉勘災並探視災民。縣議員游顥提供

南投縣長許淑華4日到信義鄉勘災，發現上次卡努颱風來襲時，租用台大實驗林土地超過200鄉親耕作夏季蔬菜遭重創，申請農損至今無下文，縣議員游顥痛斥農業部「有錢補助「超思」蛋錢，沒錢幫助真正的災民！」

南投縣議員游顥4日陪同縣長許淑華到信義鄉勘查土石流災情，信義鄉長全志堅反映，信義鄉包括同富村、神木村、自強村與愛國村等超過200戶鄉親，因租用台大實驗林土地耕作牛番茄、彩椒等高山夏季蔬菜，在卡努颱風來襲時遭到嚴重災損，雖縣府向中央爭取農損賠償，卻至今無下文，眼見颱風一個接一個來襲，當地農民苦不堪言。

國民黨南投縣第2選區立委提名人、現任縣議員游顥痛批，農業部升格後毫無作為，「農業部有錢給「超思」補進口蛋錢，難道沒錢給信義鄉災民補貼農損嗎？」

游顥說，這次風災與道路受創 信義鄉農民反映上次卡努颱風來襲 許多溫室農作物提報申請賠償 如今農業部僅給仁愛國姓埔里農民溫室蔬果補貼 但是同樣受災嚴重包括東埔段的許多農民申請農損補貼卻至今未核准沒有下文。

游顥說，希望農業部能夠苦民所苦 信義與仁愛鄉農民同樣辛苦 希望同樣提供溫室蔬果農損補貼 希望海葵颱風可以盡速通過農損補貼 不要有錢補蛋錢 把南投信義鄉農民當二等國民、二等縣民！