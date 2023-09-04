秀英見面會福利圖。（執行力整合行銷提供）

少女時代成員之一秀英，將於10月15日在台北國際會議中心TICC舉辦「SOOYOUNG ASIA FAN MEETING TOUR IN TAIPEI」見面會，成為少女時代成員中，繼太妍與俞利之後，2023年第3位單獨來台的成員。

擁有超完美比例以及107公分大長腿的秀英，站在舞台上總是散發女神光采，從幼年時期就出道的她，擁有無數的舞台表演經驗，更不斷設定新目標，努力往戲劇方面發展，從原本的SM經紀公司改簽入SARAM公司，只為挑戰更多元更豐富的角色與題材。

從電視劇《如實陳述》中擁有超強記憶力的刑警車秀英，到《Run On奔向愛情》中的體育經紀公司代表徐丹雅，《說出你的願望》中的溫柔護理師徐妍珠，到近期剛播畢並好評不斷的人氣韓劇《陌生人》中爽朗直率的女警金珍熙，秀英的每一個角色都深植人心，也讓大家看見她許多不同的面相，以及越來越純熟的演技。

時常透過SNS與粉絲互動的秀英，最近也分享自己正如火如荼的為一系列「My Muse」見面會準備中，而從首爾、橫濱、大阪、曼谷等場次之後，10月15日的最終場將來到台灣，讓大家一起在台北見證，為秀英這一系列的亞巡演出畫下完美句點。