新北警中和分局中原派出所於日前凌晨1時許，接獲民眾報案指稱，騎機車在華中橋上突然拋錨，員警到場後立刻協助推車，並遇到好心民眾幫忙買汽油，讓騎士順利發動機車返家。

巡佐潘錫良及警員陳慧宇8月16日接獲通報隨即前往協助，發現是24歲林姓機車騎士忘記加油，因為油箱見底而拋錨，車輛停在華中橋台北往中和方向機車專用道，當時雖已深夜仍有多機車經過。

員警憂心若停在車道上相當危險，甚至釀成車禍事故，潘、陳2人分工合作，潘員協幫忙推機車至平面道路，陳員則在後方開啟警示燈並指揮、引導行經車輛。

途中還遇到好心民眾自告奮勇幫忙，前往鄰近加油站買1瓶汽油，解決林姓騎士燃眉之急，順利發動機車後返家，林姓騎士對員警及民眾幫忙表達衷心感激！

中和分局呼籲，駕駛人出門時應檢視車輛狀態，平時定期做好車輛保養，方能避免車輛中途故障或拋錨；發生車輛故障時勿慌張，儘快於適當距離妥善放置三角警示牌，避免後車追撞，以維護用路人安全。