因應颱風海葵遠離，台北市水利處宣布，目前尚未開放之淡水河、新店溪沿線疏散門，將於下午4時起陸續開放，但河濱公園仍有路樹、淤泥及落葉，民眾前往仍要小心。
水利處指出，目前尚未開放之淡水河、新店溪沿線疏散門，含華翠-新3-2、華江-新4、桂林-淡1、貴陽-淡2、延平-淡3、玉泉-淡4、大稻埕-淡5、國順-淡5-1及敦煌-淡-6，將於下午4時起陸續開啟。
水利處提醒，部分河濱公園及人行、自行車道，有路樹、淤泥及落葉等，民眾進入河濱公園仍須注意安全。
因應颱風海葵遠離，台北市水利處宣布，目前尚未開放之淡水河、新店溪沿線疏散門，將於下午4時起陸續開放，但河濱公園仍有路樹、淤泥及落葉，民眾前往仍要小心。
水利處指出，目前尚未開放之淡水河、新店溪沿線疏散門，含華翠-新3-2、華江-新4、桂林-淡1、貴陽-淡2、延平-淡3、玉泉-淡4、大稻埕-淡5、國順-淡5-1及敦煌-淡-6，將於下午4時起陸續開啟。
水利處提醒，部分河濱公園及人行、自行車道，有路樹、淤泥及落葉等，民眾進入河濱公園仍須注意安全。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。