因應颱風海葵遠離，台北市水利處宣布，目前尚未開放之淡水河、新店溪沿線疏散門，將於下午4時起陸續開放，但河濱公園仍有路樹、淤泥及落葉，民眾前往仍要小心。

水利處指出，目前尚未開放之淡水河、新店溪沿線疏散門，含華翠-新3-2、華江-新4、桂林-淡1、貴陽-淡2、延平-淡3、玉泉-淡4、大稻埕-淡5、國順-淡5-1及敦煌-淡-6，將於下午4時起陸續開啟。

水利處提醒，部分河濱公園及人行、自行車道，有路樹、淤泥及落葉等，民眾進入河濱公園仍須注意安全。

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