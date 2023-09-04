演而優則導的56歲法國才子馬修卡索維茲曾以電影《恨》入圍坎城影展甚至拿下最佳導演獎，而他最廣為人知的身份則是在電影《艾蜜莉的異想世界》擔綱男主角「尼諾」。據外電消息，他於周日騎摩托車時發生了一場交通意外，而且外媒使用「重傷」形容他的傷勢。

據悉，馬修卡索維茲在為他的下一部作品做準備，且是騎車當下發生意外，頭部直接重傷、骨盆裂開，事發時他的女兒正跟在他後面與教練同行。馬修卡索維茲隨即送到附近醫院治療，目前狀況不明，待進一步消息。