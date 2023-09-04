中文名稱為醬香拿鐵（sauce-flavoured latte）的這款新飲品，售價訂在38人民幣，約5.23美元，但銷售首日可用19塊人民幣的對折價格買到，這個醬香拿鐵也已成為微博熱搜最多的話題之一。

茅台被稱為中國大陸的國酒之一，是一種香氣很濃且無色的烈酒，通常在酒席期間可喝到，有人也打趣說，貴州茅台的味道跟醬油很像。據悉，這次拿鐵茅台，酒精含量還不到0.5%，大大稀釋貴州茅台50幾度的高濃度。

貴州茅台單價並不便宜，平均每瓶要價約1,499人民幣。為了要吸引更多平價且年輕的消費族群，貴州茅台去年也曾祭出一款新產品，那就是有白酒風味的冰淇淋。

4日開賣後，北京的網紅紛紛秀出自己的戰利品，銷售店家也告訴這些嘗鮮者，醬香拿鐵雖酒精濃度不高，但不要喝完後馬上就去開車。由於相當搶手，開賣首日要拿到這種飲料，現在也要等一個多小時。

路透社指出，這個企畫案對兩家公司來說都是雙贏。貴州茅台與瑞幸咖啡是中國大陸白酒以及咖啡的大企業。貴州茅台通過跟瑞幸的合作，可加速品牌年輕化。再者，對瑞幸咖啡來說，也有助於提升在咖啡行業的綜合實力與品牌調性。（開車切勿喝酒，飲酒過量有害健康）