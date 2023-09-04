國民黨前祕書長，先嗇宮董事長李乾龍4日受訪時表示，不到最後不會放棄整合在野力量，並指出有60％的民眾希望政黨輪替，並喊話宣布參選的鴻海創辦人郭台銘，「小我小一點，大我大一點」。他也說，藍營團結後，國民黨總統參選人侯友宜的民調有望達到30％。

李乾龍表示，對於侯柯郭整合情形，不到最後關頭絕不放棄，並強調國民黨主席朱立倫說的，「小我小一點，大我大一點」，尤其最近爆出雞蛋事件，「天理何在」，主流60％的民意就是希望政黨輪替，希望在野大聯盟完成整合。

外界謠傳10月在野聯盟會完成整合，李乾龍說，不必等到那時候，9月就會看到契機，也希望郭董放下自我、順應民意下架民進黨。他表示，黨內大家氣氛團結後，侯友宜的民調一定很快就會到達30％，因為過去民調曾顯示侯的支持度高達40％。

而關於有傳言民眾黨總統參選人柯文哲不必進行整合，就能與民進黨總統參選人賴清德一戰，李乾龍則認為，現在討論重點不是誰當正誰當副，國民黨身為百年大黨，當然希望整合其他在野力量，且民意普遍認為國民黨較可靠，國民黨應該要團結、重返執政。

最後，李乾龍批評國民黨中常委范成連陪郭台銘站台直言「不怕黨紀」表示，這個節骨眼不應該縱容中常委說出這種話，是絕對不宜的，一定會強烈向朱立倫反應。