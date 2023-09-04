副縣長鄧桂菊等人共同行銷芋頭米吐司。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

公館鄉農會與苗栗市農會4日在苗栗特色館隘寮下奉茶亭，發表合作研發製做的新產品「芋見幸福 Mee Too司」芋頭米吐司，米吐司融入公館芋頭的香氣，一口咬下充滿芋香，即日起開放每周限量預購，副縣長鄧桂菊歡迎大家踴躍訂購、嚐鮮。

今天在公館鄉苗栗特色館隘寮下奉茶亭舉辦的「芋見幸福 Mee Too司」芋頭米吐司產品發表會中，副縣長鄧桂菊、縣議員曾玟學、公館鄉何在鑫、鄉代表苗市農會理事長賴桂煖、常監潘素貞、總幹事謝錦明、公館鄉農會理事長林乾銘、常監江建溪、總幹事古雪雲等人共同行銷苗栗市農會與公館鄉農會合作研發製做的芋頭米吐司新產品。

公館鄉農會總幹事古雪雲說，苗栗市農會貓裏米食烘焙坊製做的米吐司，結合公館鄉風味絕佳的的芋頭，加入20％的芋頭粉研發製做的芋頭米吐司，一口咬下充滿了迷入的芋香，歡迎民眾踴躍訂購。

副縣長鄧桂菊推荐公館鄉是苗栗縣檳榔心芋的主要產地，也是全台第3大芋頭產區，生產的芋頭品質優異，鬆軟綿密，風味絕佳，鄉農會與苗市農會合作推出的芋頭米吐司，具有芋頭天然的顏色和風味，無添加人工香料和色素，希望民眾踴躍訂購、嚐鮮，協助在地產業蓬勃發展。

現場為了宣傳介紹芋頭粉在烘焙業的多元應用，而且與使用芋泥有所區別，有著不同的口感及更勻稱的芋香，展示了芋頭蛋糕、芋頭貝果、芋頭餅乾，希望能藉由與更多烘焙業者的合作，開展出更多新穎的商品。

公館鄉農會指出，近幾年公館鄉農會為了推廣介紹濃郁四溢、飄香綿延的公館芋頭，逐漸建立了專屬品牌「馥芋公館」，並開發出多元的商品。此外，公館鄉會亦將與汐止區農會合作舉辦芋頭新品發表會暨「汐相思 農有圓」辦桌小旅行活動，期將公館芋頭推展至全台各地。

苗市、公館農會芋頭米吐司每周限量預購各100條，新品優惠價1條150元，公館鄉農會每周2下午5點收單，周3下午3至5點即可到鄉農會門市旅遊行銷部付款取貨，電話（037）233908、231626；苗栗市農會每周4下午收單，周5下午取貨，電話（037）279502、260202。