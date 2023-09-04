數位部今年掛牌滿周年，今年度出國預算高達1408萬元，官員頻繁出國考察，堵詐防詐成績卻未令國人滿意，被譏為「出差部」，但明年度出國預算又暴增，依據預算書顯示，數位部派員出國計畫預算達3733萬，較上年度增加2325萬元，成長165％。

依據數位部明年度公務預算有73億元，其中派員出國計畫預算有3733萬，出國考察和開會總計34次，預計出國人天數達2420天，平均每天6.6人在出國。

對此，立院國民黨總召曾銘宗說，數位部掛牌1年了，成效存疑，有關出國經費，數位部也知道現在很多資料都數位化，不一定要到國外去做實地考察，數位部最清楚，很多作業都已數位化，為何要編那麼多那麼多旅費，他也不樂見數位部被譏笑成數位旅遊部，後續審查部會經費時，數位部將列為黨團審查重點，相關經費有沒有必要增加，將會仔細討論。

數位部指出，出國預算多為公務人員使用，多數是延續今年度計畫，預算增加除受物價、機票因素影響外，主要是有新業務移撥，像是台歐盟數位經濟對話、台美數位經濟論壇（DEF）、亞太經濟合作論壇數位經濟指導小組（APEC DESG） 以及台美21世紀貿易倡議等，原先都是國發會業務，後續移撥後，出國經費也編列在數位部。

數位部表示，因應明年經貿談判，將會進行實質談判，這些機密性東西不太可能遠距視訊，一定需要會面交流。

另外，部會還有受邀參與荷蘭資安大會、歐盟國家級專家專業訓練計畫、世界行動通訊大會、巴塞隆納通訊會議等，需要靠見面建立關係。