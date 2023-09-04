海葵颱風挾帶強風豪雨於台東縣東河鄉登陸，不過今早已由中颱轉輕颱，彰化無明顯風雨民眾爽放颱風假，但不少農民「皮皮剉」，擔心是暴風雨前的寧靜。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

王惠美說，預計規畫在溪州鄉，期待更多農友加入智慧農業的行列，來克服氣候因素並增加收成，更希望中央相關單位能夠體恤農民，做好物價調撥，提高農民收入。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

農民反映，前陣子間歇性豪大雨及近期的颱風效應，已經讓很多蔬菜受損，價格波動很大，有些菜價呈現倍數上漲，有的從一斤50元變一斤100元。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

海葵颱風挾帶強風豪雨於台東縣東河鄉登陸，不過今早已由中颱轉輕颱，彰化無明顯風雨民眾爽放颱風假，但不少農民「皮皮剉」，擔心是暴風雨前的寧靜，彰化縣長王惠美4日下午到溪湖視察，關心花椰菜、青蔥情形，提醒農民做好防颱準備。

農民反映，前陣子間歇性豪大雨及近期的颱風效應，已經讓很多蔬菜受損，價格波動很大，有些菜價呈現倍數上漲，有的從一斤50元變一斤100元，認為不要因為釋放冷凍蔬菜就想平抑價格，這樣會間接影響在地蔬菜產地價，希望中央與相關單位能體恤農民，拿出真正幫助農民的解決辦法。

王惠美表示，海葵颱風來襲要感謝天公伯庇佑，儘管彰化受到的影響不大，但這段時間農民受間歇性大雨及颱風影響，導致菜價不斷攀升，特別是彰化是農業大縣，像是青蔥年產量4萬3132公噸、花椰菜2萬5122公噸都是全國第一，農民真的很辛苦，盼中央能從寬認定給予補助。

王惠美強調，天氣的狀況難以捉摸，導致影響農作物的生產，彰化縣已經規畫冷鏈系統要來協助農友產銷均衡，以穩定市場價格，預計規畫在溪州鄉，期待更多農友加入智慧農業的行列，來克服氣候因素並增加收成，更希望中央相關單位能夠體恤農民，做好物價調撥，提高農民收入。