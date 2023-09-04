表揚阻詐有功人員。（苗栗縣警察局提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣警察局統計縣內今年7至8月轄內金融機構及超商成功攔阻民眾遭詐騙計48件，金額高達1831萬8081元，全有賴行員及店員主動關懷提問，即時察覺民眾遭詐徵侯，通報警方到場協助攔阻詐騙，為感謝金融機構攔阻有功人員，副縣長鄧桂菊藉由警局8月月報表揚機警行員，並頒發禮券及禮品予有功人員，期望透過公開表揚方式，強化全民打擊詐欺犯罪之信心，暢通警銀良好通報機制。

苗栗縣警局指出，分析48件攔阻案件，其中以台灣銀行頭份分行6件最佳，攔阻成效優異，為表揚攔阻有功人員及培養警銀攔阻默契及技巧，警察局結合該分行辦理阻詐演練，分析常見詐騙集團教戰守則，例如詐騙集團會以繳納工程款、購屋金、投資、匯款給親友等指導被害人如何應對，希冀藉此阻詐演練強化行員警覺性及提升關懷提問技巧，增強警銀聯防合作默契，共同守護民眾錢財。

警察局局長莊勝雄表示，投資應慎選合法管道，絕不要相信網路上投資訊息，網友不會幫您賺錢、請勿聽信網友投資訊息，詐騙集團常以網路社群張貼假投資訊息，如「飆股」、「保證獲利」、「穩賺不賠」或「高投資報酬率」等誘騙民眾，並教導民眾誆騙金融機構行員提（匯）款的用途，常見詐騙話術有「房屋修繕、裝璜，提（匯）款給承包商，親友買房頭期款，投資房地產、購車」等等，如有上述話術絕對是詐騙。

縣長鍾東錦呼籲，民眾匯款與轉帳前一定要三思，務必確認受款人，對於行員與員警向您關懷提問，請民眾耐心傾聽，並仔細思考，如遇疑似詐騙訊息請立即撥打165反詐騙諮詢專線，苗栗縣政府關心您。