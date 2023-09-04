祥翊將協助泰宗開發與製造新藥U101原料藥，供應泰宗旗下預防反覆性泌尿道感染(rUTI)三期臨床試驗使用，未來將延伸至製劑的生產合作。祥翊董事長吳永連表示，透過本次合作，一則可以展現祥翊經美國FDA查廠及日本厚生省核發醫藥品海外製造業者認定，從原料藥到製劑的垂直整合能力，以及具多樣性獨特產線的一站式CDMO服務的競爭力；一則對祥翊在美國已上市藥物，透過泰宗在國內、中國及東南亞的強大經銷團隊協助，快速開發新市場。

泰宗運用既有銷售通路，針對祥翊在美國已上市的藥品，協助開發台灣、中國及東南亞等地市場，擴大祥翊產品的銷售區域與市占率，為雙方帶來多元營收挹注。泰宗董事長徐煥清表示，U101是泰宗自主開發的全球首個非抗生素藥物療法，正在台灣進行三期臨床試驗收案，也規劃於歐美啟動三期臨床試驗，將借重祥翊在原料藥與製劑具有成熟的整合開發及放大量產能力，將可確保U101無論在目前臨床試驗階段、或是未來上市後的原料藥與製劑的穩定供應。

據美國白宮2021年發布的「美國供應鏈100天」報告顯示，全球約有四成的原料藥來自於中國藥廠，且在美國進口的藥物中，來自中國及印度的原料藥占比高達75-80%。吳永連指出，新冠肺炎疫情的大流行曝露全球製藥業的斷鏈危機，國內業者也紛紛採取垂直整合或水平合作模式因應，本次與泰宗的合作，不僅創造雙贏，亦可展現台灣新藥與利基學名藥從原料藥到製劑的自主供應能量，有助提升本土製藥產業的核心競爭力，也確保國人用藥權益。