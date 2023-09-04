海葵颱風撲台挹注全台水庫水情，石門水庫截至今天下午3點水位來到244.7公尺，蓄水率98.8％接近滿水位。北區水資源局也在今天正式操作阿姆坪防淤隧道，成功將淤泥全數帶離進入大海，達到水庫防淤延壽功能。另外，北水局也說，因為颱風逐漸遠離降雨量也減少，石門水庫不會洩洪，但會持續調節性放水，請下游民眾遠離河道。

北水局副局長郭耀程說，截至9月4日下午3點為止，石門水庫水位來到244.7公尺，蓄水量2.03億噸，蓄水率為98.8％，也就是接近滿水位狀況，這次海葵颱風從9月2日至4日，共為石門水庫集水區帶來165毫米降雨量，目前降雨入流仍然持續進入水庫當中，北水局會用高水位操作模式確保未來供水穩定。

他也說，在今年2月13日完工的阿姆坪防淤隧道，也在4日早上9點半進行沖淤操作，截至下午2點半順利完成，已經將放置在沖淤池內的淤泥全數帶離進入大海，發揮阿姆坪防淤隧道原設計功能，對水庫未來防淤延壽有正面幫助。

至於民眾關心石門水庫是否會操作溢洪道洩洪，郭耀程說，依照目前海葵颱風已經離開台灣地區降雨量逐步減少狀況之下，目前並沒有操作溢洪道的必要與條件，呼籲民眾颱風過後水庫仍會有放水操作，請大家盡量避免進入河道，確保生命財產安全。