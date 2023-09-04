雙十國慶將至，慶籌會今天表示，繼去年「橘色惡魔」日本橘高校後，今年邀請有「翡翠騎士」稱號的日本關東「農大二高」參與展演。（「國慶籌備委員會」提供）

雙十國慶將至，慶籌會今天表示，繼去年「橘色惡魔」日本橘高校後，今年邀請有「翡翠騎士」稱號的日本關東「農大二高」參與展演；另外，國慶活動也將包含具有潛艦國造意象的演出內容。

去年橘色惡魔 今年雙十國慶「日本翡翠騎士」來了

國慶籌備委員會今天在內政部召開「國慶大會主題及主視覺設計」記者會，慶籌會秘書長花敬群、慶籌會大會處長曹守全出席。

花敬群指出，今年國慶主題為「民主台灣 堅韌永續 2023 TAIWAN NATIONAL DAY」，透過平面構成立體視覺面向，彎曲柔軟的線段、相互交疊並延伸，代表台灣民眾溫柔而堅韌的態度，帶出台灣這塊土地的永續精神。

花敬群也說明主視覺配色，今年國慶主視覺色彩以紅藍白「國旗三原色」為主，搭配代表海納百川的「海水藍」，加上廟宇的「磚牆紅」，及傳統野台戲常見的「戲台紅」，象徵台灣文化的深度與美學；同時整體色彩搭配與造型，呈現出「國旗在空中飄揚」時的反光效果與自信感，當國旗隨風飄揚時，隨著光影產生不同深淺色彩，象徵熱情多元、團結一致，堅韌無畏展現與守護台灣的民主價值。

花敬群並預告，今年國慶日以「民主自由、堅韌為國、相互扶持、國際友好」4大主軸規劃節目，國慶大會開場將由獲得2023年美國世界行進管樂大賽亞軍及最佳旗隊的「建國高級中學樂旗聯隊」演出。

同時，延續台日友好熱潮，繼去年邀請「橘色惡魔」、橘高校於國慶展演，慶籌會與中華文化總會今年邀請有「翡翠騎士」稱號的日本關東「東京農業大學第二高等學校吹奏樂部」（農大二高）參加國慶盛會表演，展現台日堅定友誼以及青春魅力，他們預計10月6日抵台。

展現國防自主、潛艦國造首艘原型艦將於本月底下水，花敬群在答覆媒體提問時透露，將在國慶活動中安排具有潛艦國造意象的演出；此外，今年循例將由陸軍CH-47SD契努克運輸直升機吊掛2幅巨型國旗通過總統府上空，並有「國機國造」勇鷹高級教練機衝場。（編輯：郭無患）1120904