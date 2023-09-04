以偶像團體「南拳媽媽」出道的嚴正嵐，向來予人鄰家少女的印象，轉型演員後，嚴正嵐的角色也以清純可愛居多，直到最近在《地獄里長》飾演輕熟女律師，燙起浪漫長捲髮，搭配俐落套裝，腳上再踩雙15公分的高跟鞋，渾身散發女強人獨立自信的神采。近日嚴正嵐接受本報邀請進棚拍攝義大利DAMIANI珠寶專題，在鏡頭前展露優雅成熟的迷人魅力，在珠寶的襯托之下，更顯得風情萬種。

「我已經34歲了！」嚴正嵐笑說，雖然個兒小又擁有天生童顏，但總不能一直長不大，《地獄里長》的女律師趙暖一角，個性好強不服輸，擔心個子小被別人看扁，刻意踩著高跟鞋、穿套裝，說話、走路的步調很快，更符合她目前的年齡與心境，可說是她的轉型之作。

嚴正嵐在《地獄里長》飾演輕熟女律師，好強的個性與現實中的她十分相似，以疊戴的方式佩戴DAMIANI的Belle Epoque Reel系列珠寶，更添個性美。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Miu Miu）
嚴正嵐在《地獄里長》飾演輕熟女律師，好強的個性與現實中的她十分相似，以疊戴的方式佩戴DAMIANI的Belle Epoque Reel系列珠寶，更添個性美。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Miu Miu）

嚴正嵐說，她的個性其實和「趙暖」有點相似，同樣也很好強，只不過她很不喜歡戲裡的服裝造型，穿合身套裝常讓她覺得緊勒不舒服，踩高跟鞋走路更是酷刑，下了戲雙腿痠痛，偶而還會打腳破皮，苦不堪言，心想要當個女強人，實在不是一件容易的事。

《地獄里長》是在兩年前拍攝，當時的嚴正嵐還沒結婚生子，如今是當了媽媽之後，為母則強的韌性，讓她在詮釋戲中的各種角色時，更加得心應手。她笑說，當了新手媽媽後整天抱孩子，雖然手腕受傷得了「媽媽肘」，但手臂和手力更加強壯，尤其是彈吉他時，明顯感受到手指壓和弦、撥弦都更加有力，應了閩南俗語「打斷手骨更加勇」這句話。

嚴正嵐當了媽媽後身心靈變得更堅強，散發優雅成熟的迷人魅力，佩戴DAMIANI的Belle Epoque Reel系列珠寶，氣質更加分。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／CHLOE）
嚴正嵐當了媽媽後身心靈變得更堅強，散發優雅成熟的迷人魅力，佩戴DAMIANI的Belle Epoque Reel系列珠寶，氣質更加分。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／CHLOE）

嚴正嵐進棚拍攝DAMIANI珠寶專題，特別選擇佩戴DAMIANI以電影

嚴正嵐在《地獄里長》飾演輕熟女律師，好強的個性與現實中的她十分相似，以疊戴的方式佩戴DAMIANI的Belle Epoque Reel系列珠寶，更添個性美。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Miu Miu）
嚴正嵐在《地獄里長》飾演輕熟女律師，好強的個性與現實中的她十分相似，以疊戴的方式佩戴DAMIANI的Belle Epoque Reel系列珠寶，更添個性美。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Miu Miu）

膠捲為靈感發想的Belle Epoque Reel系列珠寶，全系列包括項鍊、 戒指和手環等，有白金、玫瑰金與鑲鑽等多種款式可供選擇，項鍊與戒指融入可以轉動的巧妙設計，有「時來運轉」的意涵，也代表嚴正嵐在演藝生涯成功轉型，別具意義。

DAMIANI以電影膠捲為靈感的Belle Epoque Reel玫瑰金耳環，6萬1200元。（DAMIANI提供）
DAMIANI以電影膠捲為靈感的Belle Epoque Reel玫瑰金耳環，6萬1200元。（DAMIANI提供）
DAMIANI以電影膠捲為靈感的Belle Epoque Reel玫瑰金寬版鑲鑽項鍊，12萬9000元。（DAMIANI提供）
DAMIANI以電影膠捲為靈感的Belle Epoque Reel玫瑰金寬版鑲鑽項鍊，12萬9000元。（DAMIANI提供）
DAMIANI以電影膠捲為靈感的 Belle Epoque Reel白金鑲鑽手鍊，34萬元。（DAMIANI提供）
DAMIANI以電影膠捲為靈感的 Belle Epoque Reel白金鑲鑽手鍊，34萬元。（DAMIANI提供）
DAMIANI以電影膠捲為靈感的 Belle Epoque Reel玫瑰金鑲鑽戒指，12萬2800元。（DAMIANI提供）
DAMIANI以電影膠捲為靈感的 Belle Epoque Reel玫瑰金鑲鑽戒指，12萬2800元。（DAMIANI提供）
DAMIANI以電影膠捲為靈感的Belle Epoque Reel白金戒指，5萬3700元。（DAMIANI提供）
DAMIANI以電影膠捲為靈感的Belle Epoque Reel白金戒指，5萬3700元。（DAMIANI提供）

DAMIANI的Belle Epoque Reel系列珠寶具有可混搭疊戴的特性，可混搭出萬種風情，嚴正嵐先以白色百褶希臘風洋裝佩戴單條項鍊，簡約優雅，再換上一襲花朵刺繡雪紡紗小禮服，佩戴層疊混搭的多條項鍊與手環，充滿奢華貴氣，又是全然不同的時尚風貌。

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