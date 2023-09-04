以偶像團體「南拳媽媽」出道的嚴正嵐，向來予人鄰家少女的印象，轉型演員後，嚴正嵐的角色也以清純可愛居多，直到最近在《地獄里長》飾演輕熟女律師，燙起浪漫長捲髮，搭配俐落套裝，腳上再踩雙15公分的高跟鞋，渾身散發女強人獨立自信的神采。近日嚴正嵐接受本報邀請進棚拍攝義大利DAMIANI珠寶專題，在鏡頭前展露優雅成熟的迷人魅力，在珠寶的襯托之下，更顯得風情萬種。

「我已經34歲了！」嚴正嵐笑說，雖然個兒小又擁有天生童顏，但總不能一直長不大，《地獄里長》的女律師趙暖一角，個性好強不服輸，擔心個子小被別人看扁，刻意踩著高跟鞋、穿套裝，說話、走路的步調很快，更符合她目前的年齡與心境，可說是她的轉型之作。

嚴正嵐在《地獄里長》飾演輕熟女律師，好強的個性與現實中的她十分相似，以疊戴的方式佩戴DAMIANI的Belle Epoque Reel系列珠寶，更添個性美。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Miu Miu）

嚴正嵐說，她的個性其實和「趙暖」有點相似，同樣也很好強，只不過她很不喜歡戲裡的服裝造型，穿合身套裝常讓她覺得緊勒不舒服，踩高跟鞋走路更是酷刑，下了戲雙腿痠痛，偶而還會打腳破皮，苦不堪言，心想要當個女強人，實在不是一件容易的事。

《地獄里長》是在兩年前拍攝，當時的嚴正嵐還沒結婚生子，如今是當了媽媽之後，為母則強的韌性，讓她在詮釋戲中的各種角色時，更加得心應手。她笑說，當了新手媽媽後整天抱孩子，雖然手腕受傷得了「媽媽肘」，但手臂和手力更加強壯，尤其是彈吉他時，明顯感受到手指壓和弦、撥弦都更加有力，應了閩南俗語「打斷手骨更加勇」這句話。

嚴正嵐當了媽媽後身心靈變得更堅強，散發優雅成熟的迷人魅力，佩戴DAMIANI的Belle Epoque Reel系列珠寶，氣質更加分。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／CHLOE）

嚴正嵐進棚拍攝DAMIANI珠寶專題，特別選擇佩戴DAMIANI以電影

嚴正嵐在《地獄里長》飾演輕熟女律師，好強的個性與現實中的她十分相似，以疊戴的方式佩戴DAMIANI的Belle Epoque Reel系列珠寶，更添個性美。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Miu Miu）

膠捲為靈感發想的Belle Epoque Reel系列珠寶，全系列包括項鍊、 戒指和手環等，有白金、玫瑰金與鑲鑽等多種款式可供選擇，項鍊與戒指融入可以轉動的巧妙設計，有「時來運轉」的意涵，也代表嚴正嵐在演藝生涯成功轉型，別具意義。

DAMIANI以電影膠捲為靈感的Belle Epoque Reel玫瑰金耳環，6萬1200元。（DAMIANI提供）

DAMIANI以電影膠捲為靈感的Belle Epoque Reel玫瑰金寬版鑲鑽項鍊，12萬9000元。（DAMIANI提供）

DAMIANI以電影膠捲為靈感的 Belle Epoque Reel白金鑲鑽手鍊，34萬元。（DAMIANI提供）

DAMIANI以電影膠捲為靈感的 Belle Epoque Reel玫瑰金鑲鑽戒指，12萬2800元。（DAMIANI提供）

DAMIANI以電影膠捲為靈感的Belle Epoque Reel白金戒指，5萬3700元。（DAMIANI提供）

DAMIANI的Belle Epoque Reel系列珠寶具有可混搭疊戴的特性，可混搭出萬種風情，嚴正嵐先以白色百褶希臘風洋裝佩戴單條項鍊，簡約優雅，再換上一襲花朵刺繡雪紡紗小禮服，佩戴層疊混搭的多條項鍊與手環，充滿奢華貴氣，又是全然不同的時尚風貌。