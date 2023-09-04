雲林縣台西鄉海新橋淹水情況嚴重，車輛涉水而過險象環生。（蘇俊豪提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣台西鄉海新橋近日因颱風與大潮影響，橋面被海水淹沒，民眾只能涉水通過，雲林縣議員蘇俊豪4日表示此橋橫跨舊虎尾溪，已興建逾40年，因地層下陷等因素經常海水倒灌淹水，這幾天情況更為嚴重，水淹及膝，目前已請縣府向中央爭取重建經費，預估須1億5000萬元。

海新橋位於台西鄉與四湖鄉交界處，周邊有許多魚塭，是漁民作業進出的主要橋樑，這幾天颱風來襲加上大潮，海水上升從舊虎尾溪溢出，不僅橋面淹水，附近路面與魚塭也遭殃，蘇俊豪接獲民眾陳情，連絡縣府水利處人員會勘，目前先以沙包圍在橋周邊，盡量減少淹水情況。

蘇俊豪表示，海新橋於1982年啟用，由於早年沿海地層下陷情況嚴重、淤沙等問題，橋面與河床距離愈來愈近，加上年久失修，橋墩與橋面已破損，每逢颱風或大潮都會淹水，民眾行經時險象環生，有必要盡速重建，經縣水利處、工務處評估，重建經費約1億5000萬元，目前已進行規畫中。

工務處長汪令堯說明，海新橋屬生活圈鄉道範圍，經縣府評估，橋面板混凝土破損破裂、鋼筋嚴重鏽蝕，已列為急待維修橋樑，報請交通部補助經費，經費約1億5000萬元，縣府須負擔地方配合款12％，此橋連結台西與四湖2鄉，平日漁民經常進出，為確保大家安全，已請交通部盡速審核。

漁民指出，早年海新橋淹水情況並不嚴重，但隨著地層不斷下陷，加上淤沙等因素，只要大潮或大雨就會淹，開車涉水擔心底盤被海水鏽蝕，因此大家大多徒步涉水，若遇漁忙時期搬運相當不便，真的很麻煩，希望相關單位能幫幫忙，不要讓他們經常涉水作業。