桃檢指揮鐵路刑大及鐵路警察，4日進行太魯閣號車廂殘骸的搜索，並沒有進一步發現罹難者遺骸，但有發現疑似遺物的物品。（張志康攝）

桃檢指揮鐵路刑大及鐵路警察，4日進行太魯閣號車廂殘骸的搜索，並沒有進一步發現罹難者遺骸，但有發現疑似遺物的物品。（張志康攝）

再回太魯閣號車廂殘骸搜索1-6節車廂 未尋獲遺骸

台鐵太魯閣號408次自強號於2021年4月發生出軌事故，造成49人死亡。日前因為在紀念事發2周年時，於車廂殘骸中發現了罹難者的頭骨，引起軒然大波。4日中午，鐵路刑大及鐵路警察接受桃園地檢調查，到基隆七堵機務段搜索第一到六節車廂，除搜出部分疑似是罹難者或倖存者遺留的物品外，並沒有搜出罹難者的遺骸。

桃園地檢4日指揮鐵路刑大及鐵路警察赴基隆七堵機務段搜索，眾人從今日上午8時許便展開搜索，也發現了部分疑似是車上乘客遺留的物品。中午時分也有3名罹難者家屬趕到現場。

陳姓家屬表示，他們當時一家六口乘坐太魯閣號要回台東掃墓，事發後，他的妹妹及當時年僅4歲的女兒，在這起事故中罹難。當時他們坐在第六節車廂，下午警方在搜尋第六節車廂時，他還特別央求警方能夠特別在座位附近找一下，希望能夠找到家人的遺物。

陳姓家屬說，罹難者的遺物是還活著的家人與逝者之間最後連結的物品，希望檢警及台鐵能夠盡快調查完畢，讓家屬能夠認領回去。他們今天中午就從桃園趕到七堵，雖然檢察官有大概描述一下找到的東西，但還是需要親眼看到實物才能確認。

陳妻則是表示，事發當天她不在車上，這也是她第一次親眼看到事發的車廂情況，雖然因為有封鎖線無法接近。她說，她看著毁損嚴重的車廂，仍然無法想像她罹難的女兒，當時到底是感受到了什麼，想到就非常難過。

陳姓家屬說，上周在第七及第八節車廂中，發現了18片骨骸、94件疑似遺物、2顆牙齒，身為家屬，當時聽到這件事情只覺得不可思議，怎麼可能在事發2年後，還能找到這麼多遺物和遺骸。

台鐵方面表示，4日下午2時許大致完成了太魯閣號車廂的搜索，除了好幾大袋的垃圾外，搜到的東西，都將在桃檢進一步檢視過後造冊，提供家屬認領。