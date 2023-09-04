新北市勞工局6日上午10時至下午2時，將在三重綜合體育館舉辦大型就業博覽會，現場邀請100家廠商共襄盛舉，提供超過4600個工作機會，更包括逾千個兼職職缺，歡迎有求職、轉職及兼職需求的民眾前來參加。

勞工局長陳瑞嘉表示，旅宿餐飲業參加本場就博會的家數及提供的職缺數都位列第1，顯示隨著疫情趨緩，帶動旅遊及餐飲人潮暢旺，廠商急著將先前流失的員工找回來或加緊招募新血，其中包含饗賓餐旅、貳樓餐飲、雲雀國際等企業皆提供破百職缺；次多的為科技製造業，提供技術工程師、硬體研發工程師及產品開發專員等職缺，提供市民朋友多元就業機會選擇。

薪資方面，35K以上職缺數佔近5成，其中，包含金色三麥餐服儲備幹部、錢都店長及台灣愛惠浦機電工程師等職缺，薪資更是從50K起跳，不少廠商相繼開出優渥薪資，希望能引起求職者注目。兼職職缺中，包含美商德盟全球凱展賣場行銷人員時薪上看220元，鼎王的計時服務專員時薪也從200元起跳，有部分工時及兼職需求的民眾。

勞工局表示，本場就業博覽會現場也有設置不同主題宣導區，除了結合中央資源力推「疫後改善缺工擴大就業方案」設立之疫後缺工服務專區，提供專案職缺查詢及開立推介卡服務，還有「AR／VR求職專區」，透過沉浸式體驗，身歷其境的了解職業訓練場域及職場環境，提升面試前就業準備力。