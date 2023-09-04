颱風夜不平靜！台南市安平區安港路、世平一路口，昨天凌晨傳出不少年輕人聚眾打架糾紛，員警到場眾人四散，經周邊擴大搜尋後，在城平路發現多人騎乘機車未戴安全帽，手持棍棒揮舞，警方要求停車盤查時，但對方企圖逃離現場，經對空開了1槍，才將滋事者法辦。

據了解，昨天凌晨2點多海葵颱風來襲前，有年輕人前往安平騎機車夜遊，並在安港路與世平一路口發生聚眾打架糾紛。市警四分局員警獲報到場時，對方已四散逃逸，經主動周邊擴大搜尋，在城平路、世平一街發現一群年輕人騎乘機車未戴安全帽，還手持棍棒揮舞。

員警開車尾隨蒐證，直到州平二街、同平路108巷攔查時，又發生好奇民眾跟隨警車圍觀且車速過快，自後方追撞巡邏車受傷。

警方要求盤查時，不少年輕人起初拒絕停車受檢，還持棍棒揮舞，並企圖騎車逃離現場，員警依《警械使用條例》對空鳴槍1槍示警，並於控制現場後，當場帶回2車4人，並繼續追緝其他涉案的7人到案說明。

全案偵訊後，警方將何姓少年（17歲）等10名少年，依聚眾鬥毆、傷害等罪嫌移送台南地院少年法庭審理，至於已成年的林姓男子則移送台南地檢署偵辦。