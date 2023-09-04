第80屆威尼斯影展正在進行，雖然今年受好萊塢的罷工影響，失去了幾分風采，但仍引起不少討論。其中憑藉電影《My Fault》（我的錯誤），人氣攀升的西班牙男星加布里埃爾·格瓦拉（Gabriel Guevara），原定將於昨日出席頒獎，但因涉嫌性侵遭到拘捕。

根據《每日郵報》報導，格瓦拉2日在前往頒獎典禮的途中，遭到義大利警察拘捕，其原因為涉嫌在法國性侵一名女子，且格瓦拉將遣返回法國。而頒獎典禮的主辦方也回應：「為了預防起見，已取消了格瓦拉的所有獎項，並等待司法結果。」

不過，威尼斯影展主辦方後續發表官方聲明表示，「近期出現許多格瓦拉與威尼斯影展的相關報導」，因此影展方特此澄清，格瓦拉並未參與威尼斯影展，其獲頒的獎項是義大利影展的「最佳年輕演員」，「格瓦拉所發生的所有事件皆與威尼斯影展無關」。

事實上，加布里埃爾·格瓦拉於2010年出道，以電視劇《Skam》首次亮相，外型帥氣的他，在社群上累積數百萬粉絲追蹤，更在電影《My Fault》裡展現精湛的演技，獲得許多讚賞。

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