資深女星陳瓊美近日出演苗可麗、陳志強三立台灣台《阿姐萬歲》，年輕時為愛離家的她，對於主題「出嫁如潑出去的水？女兒回家困難重重？」特別有感，但吐露這幾十年來都不曾有回娘家的感觸。

陳瓊美表示自己的案例比較特殊，因為她當時是為愛離家出走，跟前夫私奔，所以當離開家裡當天，家裡馬上換鎖，直到有了小孩，爸爸媽媽因為想要看孫子，才讓她回家；她帶小孩回家時發現鑰匙怎麼轉都轉不動，才發現的鑰匙不能用了，而且這件事情全家都沒人跟陳瓊美說，當下她抱著小孩在門外等一陣子，她心裡就想「這到底是不是我家？」所以至今都沒有回家過。

她說，一方面是她自己覺得很丟臉，因為除了私奔，她當年還因為丈夫外遇選擇離婚，「所以當我有什麼委屈，都自己吞忍，不可能回家哭訴。而且還有『離婚的女兒不能回娘家』的傳統，所以離婚後就自己一人在外居住，從來沒有回家住過」。

民俗專家周映君老師表示，以前離婚女兒不能回娘家，主要是怕被鄰居笑，因為整個村莊都是自己人，大家都會來問，可以回家也都是走後門，苗可麗就笑說自己的方式最好，離婚後就買一個房子，家人全過來住，陳志強虧她不是每家人都能像她一樣這麼獨立。《阿姐萬歲》每週一、二晚間10點半在三立台灣台播出。